Escudo del Barrio Santa Rita de Villa Regina.

El Origen de Nuestra Identidad:
El escudo del Barrio Santa Rita no es solo un diseño; es el reflejo vivo de nuestra historia, nuestras raíces y el orgullo de pertenecer a Villa Regina. Cada elemento plasmado en él cuenta el esfuerzo de quienes transformaron esta tierra.
Los Pilares del Escudo:
. El Año de Fundación (1968): Destacado en un dorado brillante en la base del escudo, el año 1968 marca el nacimiento oficial de nuestro querido barrio. Es el punto de partida de una comunidad que creció a base de unión, trabajo y perseverancia.
. Las Tres Estrellas: En el centro, brillando con fuerza, se ubican tres estrellas. Cada una de ellas rinde un profundo homenaje a las tres familias pioneras que se establecieron por primera vez en estas tierras. Ellas fueron las encargadas de plantar la semilla inicial, levantar las primeras casas y fundar lo que hoy conocemos como el barrio Santa Rita.
. Los Colores y el Deporte: El contraste del rojo y el azul, coronado por el balón de fútbol y las hojas de laurel doradas, representa la pasión deportiva, la gloria y el espíritu comunitario que siempre caracterizó a los vecinos en sus momentos de encuentro.
. Nuestra Patria de Fondo: Enmarcando el escudo, la bandera argentina con su sol naciente asomando en lo alto envuelve el diseño, recordándonos que nuestra identidad barrial está profundamente ligada al orgullo y al suelo nacional.
Publicado en Barrio Santa Rita / Facebook..
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