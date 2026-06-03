3 De Junio: Día del natalicio del Gral. Manuel Belgrano y Día del Inmigrante Italiano.
EL 3 DE JUNIO, FUE INSTITUÍDO COMO “DÍA DEL INMIGRANTE
ITALIANO” EN NUESTRA ARGENTINA PARA RENDIR UN JUSTO, MERECIDO HOMENAJE A
"UN GRANDE ENTRE LOS GRANDES DE LA PATRIA GRANDE", UNO DE LOS MÁS
GRANDES PATRIOTAS QUE TUVO NUESTRA PATRIA: EL GENERAL MANUEL BELGRANO.
AL ELEGIR EL DÍA DE SU NACIMIENTO SE QUISO HOMENAJEAR, ASÍ,
A TODOS LOS INMIGRANTES ITALIANOS QUE
DESDE ANTES QUE NACIERA LA PATRIA ARGENTINA VINIERON, POBLARON Y ENGRANDECIERON
CON SU TRABAJO, ESFUERZO NUESTRO PAÍS QUERIDO.
Se eligió el 3 de junio esta fecha por ser el día del nacimiento de Manuel Belgrano, gran prócer argentino, y como un homenaje a los italianos que han enriquecido el patrimonio espiritual y material de la Patria Argentina.
El 3 de junio como el “Día del Inmigrante italiano”
coincidente con el natalicio del General don Manuel Belgrano un 3 de junio de
1770 a metros del Convento de Santo
Domingo.
El General Manuel Belgrano fue bautizado por el sacerdote
Juan Baltasar Maciel y Lacoizqueta como Manuel José Joaquín del Corazón de
Jesús Belgrano.
De familia de origen
italiano (hijo octavo de dieciséis que tuvieron sus padres un italiano y una
santiagueña) de sólida posición económica.
Su padre Domenico era de origen italiano, oriundo de Costa D´Oneglia, pueblo de montañas, vecino
de la ciudad de Imperia, en la región de
Liguria, y tenía como segundo apellido el de Peri, que se castellanizó
luego como Pérez. Era un comerciante autorizado por el rey de España para
trasladarse a América y había llegado a Buenos Aires en 1751 o 1753 o 1754 (hay
distintos años en diferentes textos…)
llegó al puerto de Buenos Aires acompañado de su primo Angelo Castelli
en el virreinato del Río de la Plata con la intención de comerciar aceite de olivos, aceitunas,
frutas secas y otros productos de la
Liguria y regionales.
Llegó a ser Regidor de Cabildo y Alférez Real; socio
fundador de la Hermandad de la Caridad de Buenos Aires en 1761; contador en
1767; tesorero en 1768 y secretario en 1783.
Dice el escritor argentino Ricardo Rojas: "El padre de
Belgrano ... fue un hijo de Italia”.
Una de las corrientes de inmigrantes importantes es la que
proviene de Italia llegadas a nuestra tierra especialmente en la primera mitad del siglo
XX.
Nuestra Villa Regina tiene su origen de un proyecto de
colonización con el asentamiento, en su mayoría, en sus inicios de familias
italianas.
“Durante un tiempo el estado italiano intento realizar
colonias italianas fuera de Italia y Villa Regina fue una de ellas.
La planificación es auténtica como si fuese una ciudad
medieval italiana. Las típicas diagonales y rotondas que dan esa mínima
similitud con los pueblos italianos. Esto se lo debe a que la ciudad fue
acomodando sus calles de acuerdo a como esta el cauce del arroyo salado que es
un brazo del Río Negro.
Al llegar los primeros inmigrantes crearon la institución
Dopo Lavoro que luego se renombro a Círculo Italiano.
Esta institución se considera “madre” de otras instituciones
italianas. Dante Alighieri, Camera Di Commercio Italiana in Villa Regina y
Agencia de Cooperación Italia en Patagonia Argentina. Pero también hay
instituciones por regiones italianas de donde vinieron cada inmigrante. Como
dato único a Villa Regina llegaron de todas las regiones italianas
Estos inmigrantes llegaban a nuestro país por la crisis de
las guerras en Europa
La inmigración italiana ha marcado y dejado su huella en la
cultura Reginense hasta la actualidad. Resabios de tonadas y lenguaje,
costumbres, gastronomía, música son algunos de los ámbitos en los que se marcó
a fuego la italianidad” (Publicado en INFO REGINA 03/06/2022 publicado en EL
REGINENSE).
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Hablar del Gral. Belgrano es hablar de un PRÓCER CON
MAYÚSCULAS hombre culto, abogado, periodista, militar el título de General no llegó por obra y gracia de algún decreto
(ni por regalo) sino por los méritos su estoicismo, su valor y también su
contracción al deber.
Del General Manuel Belgrano el historiador Salvador Ferla
dice: “Abogado, economista, funcionario público, periodista y militar. Como
militar fue, a pesar de sus derrotas, el mejor de todos los que actuaron en su
tiempo excepto San Martín”.
Tenía con un anhelo por una educación para todos basada en
mérito y premio.
Solicitaba: "Obliguen los jueces a los padres a que
manden a sus hijos a la escuela, por todos los medios que la prudencia es capaz
de dictar, y si hubiere algunos que desconociendo tan sagrada obligación se
resistieren a su cumplimiento, como verdaderos padres que son de la patria,
tomen a su cargo los hijos de ella y pónganlos al cuidado de personas que los
atiendan".
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La escarapela fue creada en 1812, por solicitud del Gral.
Manuel Belgrano durante la Campaña al Paraguay.
El 29 de mayo de 1813 el Cabildo de Jujuy acepta la Bandera
de la la Libertad Civil donada por Belgrano.
La bandera argentina creada en Rosario el 27 de febrero de
1812 por Belgrano inspirada en la escarapela azul-celeste del Triunvirato,
debido al color de la heráldica, que no es azul-turquí ni celeste sino el que
conocemos como azul. Nada tuvo que ver el color del cielo las nubes con que nos
quisieron convencer. En el cielo las estrellas...Hay investigaciones que dicen
que es similar a la condecoracióm de la Orden de Carlos III y en el manto de la
Virgen María.
En nuestro país se exhibe la Bandera sólo en acontecimientos
extraordinarios: como llegar a la cumbre de una montaña y significar que los
argentinos llegamos coronados de gloria a las cumbres, en un Mundial de fútbol
(siempre y cuando la selección argentina ande bien... si pierde se acabó el
"patriotismo fútbolero" aunque esté cerca el 9 de Julio), los
cacelorazos, una protesta en las rutas (con cortes de ruta "piquetes"
anticonstitucionales) o como parte de la formalidad al recordar las fechas
fundacionales con palabras alusivas a la fecha: el 25 de Mayo 1810 y el 9 de
Julio de 1816 y feriados patrios.
Un dato significativo es que el Gral Manuel Belgrano a pesar de no haber nacido, ni vivido, ni fallecido en Imperia, y ni siquiera hay datos que alguna vez hubiera visitado a Italia; es considerado por esa ciudad, un héroe propio, merecedor de estar en dicho mural con los personajes más importantes de su historia.
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