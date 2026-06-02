Círculo Italiano celebra el Mes de la República con cine, actividades y la presentación de su nuevo escudo.
Regina se suma a las celebraciones por un nuevo aniversario de la República Italiana, una fecha que recuerda el referéndum realizado el 2 de junio de 1946, cuando la ciudadanía decidió poner fin a la monarquía y adoptar el sistema republicano que continúa vigente hasta la actualidad.
El acto central se realizará mañana miércoles en el Cine Teatro Círculo Italiano, pero las actividades se extenderán durante todo junio con propuestas vinculadas a la historia, la cultura y la inmigración italiana. Además, la institución presentó una nueva versión de su escudo de cara al centenario que celebrará este año.
Como antesala de los festejos, este martes integrantes de la Comisión Directiva del Círculo Italiano y miembros de la institución realizaron un breve homenaje en la plaza de Los Próceres y en la plaza Pinocho, donde se concentraron junto a las banderas italiana y argentina para recordar la fecha.
La ceremonia central está prevista para mañana miércoles 3 de junio a las 19:30 en el Cine Teatro Círculo Italiano, donde participarán representantes de las distintas asociaciones italianas de la ciudad.
Finalizado el acto, se proyectará el documental "Dalla Patagonia alla fine del mondo", una producción impulsada por el Consulado General de Italia que recorre distintas localidades del sur argentino, entre ellas Villa Regina, para reflejar la huella cultural y social que dejaron las comunidades italianas en la Patagonia.
Un mes de actividades para celebrar las raíces italianas.
Las propuestas continuarán durante todo junio con una agenda que busca acercar la cultura italiana a la comunidad.
El 10 de junio, a las 18 horas, se realizará una clase abierta por el aniversario de la República y el Día del Inmigrante Italiano en el Círculo Trentino.
Luego, el 21 de junio, desde las 12:30, tendrá lugar el tradicional Pranzo di San Virgilio, también organizado por el Círculo Trentino.
Las actividades concluirán el 28 de junio con una charla dedicada a los 150 años de la llegada de los primeros trentinos a la Argentina, prevista para las 19:30 horas.
Cine italiano para toda la familia.
Uno de los ejes principales de la celebración será el Ciclo de Cine Italiano, que contará con cuatro funciones durante el mes.
La programación incluye las películas "Gioia Mia" el 6 de junio, "La Quimera" el 14 de junio, "Locamente" el 21 de junio y "Vermiglio" el 28 de junio. Todas las funciones se desarrollarán a las 19 horas.
Un nuevo escudo rumbo a los 100 años.
En el marco de las actividades por el Mes de la República, la sede deportiva de Círculo Italiano también presentó una nueva versión de su escudo institucional.
El diseño mantiene los colores tradicionales de Italia e incorpora la inscripción "Dal 1926" ("Desde 1926"), en referencia al año de fundación de la entidad, que en diciembre celebrará sus 100 años de historia.
Forma parte de los preparativos para el centenario de una de las instituciones más representativas de Villa Regina, nacida al calor de la inmigración italiana y estrechamente ligada al desarrollo de la ciudad.
::: ::: :::
Publicado en LCR LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/06/02/47146-circulo-italiano-celebra-el-mes-de-la-republica-con-cine-actividades-y-la-presentacion-de-su-nuevo-escudo
No hay comentarios:
Publicar un comentario