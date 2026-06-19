Acto oficial en conmemoración del 206° aniversario del fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano. Día de la Bandera Argentina.

DÍA DE LA BANDERA.
"Acto oficial en conmemoración del 206° aniversario del fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña patria"
El Municipio de Villa Regina invita a los vecinos y vecinas a participar del acto oficial por el Día de la Bandera, que se llevará a cabo mañana, al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano.
Las actividades comenzarán a las 9.30h con el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza General Manuel Belgrano, donde además se realizará la colocación de una ofrenda floral y un minuto de silencio en memoria del creador de la bandera argentina.
Posteriormente, a las 10h, tendrá lugar el acto protocolar en el Gimnasio N° 1 del Polideportivo Cumelen. Allí se realizará la recepción de autoridades, instituciones y vecinos, el ingreso de las Banderas de Ceremonia, la entonación de los Himnos Nacional Argentino y de Río Negro, a cargo de la Banda Municipal Romandino Grossi y el Coro Municipal, además de las palabras de una autoridad municipal.
La jornada contará también con presentaciones artísticas a cargo de Jazmín de Luna y finalizará con el retiro de las Banderas de Ceremonia.
A las 18h se realizará el arrío del Pabellón Nacional, en la Plaza General Manuel Belgrano.
Desde el Municipio de Villa Regina extendemos la invitación a la comunidad a acompañar esta fecha tan significativa para la historia argentina y a rendir homenaje a uno de los principales protagonistas de la construcción de nuestra Nación.
Asimismo, renovamos la invitación a la intervención artística que se llevará a cabo hoy, a las 23.30h, en la Fuente de Aguas Danzantes. La propuesta contará con la interpretación de la canción "Sube, sube, sube" de Mercedes Sosa, a cargo de la artista reginense Romina Pino, mientras las alumnas del Estudio de Danzas Cascanueces acompañarán la presentación con una puesta en escena junto a las aguas danzantes.
Finalmente, a las 00h, se entonará el Himno Nacional Argentino para dar inicio a la conmemoración del Día de la Bandera.
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