Final de una experiencia inolvidable del Círculo Italiano en el Torneo Sur.

Final de una experiencia inolvidable del Círculo Italiano.
Fútbol granate en Salerno, Italia.
En el Torneo del Sur, nuestros chicos disputaron las semifinales y el partido por el tercer puesto, igualando ambos encuentros y cayendo por penales, finalizando en la cuarta posición del certamen.
Más allá del resultado, se llevan mucho más que un puesto en la tabla: nuevos aprendizajes, amistades, experiencias y recuerdos que quedarán para siempre en sus vidas.
Felicitamos a cada jugador, cuerpo técnico y familia por representar de gran manera a Círculo Italiano y a Villa Regina durante esta increíble aventura por Italia.
Con el orgullo de haber dejado nuestros colores bien en alto, la delegación emprende el regreso a la Argentina tras vivir una experiencia que difícilmente olvidará.
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