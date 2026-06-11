11 junio del 2026: comienza el Mundial. La Noticia del día de hoy.

* Copa Mundial de Fútbol de 2026.
11 junio 2026.
Fixture de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.
- Fase de Grupos - Grupo J
Argentina vs. Argelia Martes 16/6 a las 22hs. Arrowhead Stadium, Kansas City.
Argentina vs. Austria
Lunes 22/6 a las 14hs.AT&T Stadium,
Dallas.
Argentina vs. Jordania Sábado 27/6 a las 23hs. AT&T Stadium,
Dallas.
TyC Sports, DSports, Paramount +, Disney.
Fixture de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.
- Fase de Grupos - Grupo J
Argentina vs. Argelia Martes 16/6 a las 22hs. Arrowhead Stadium, Kansas City.
Argentina vs. Austria
Lunes 22/6 a las 14hs.AT&T Stadium,
Dallas.
Argentina vs. Jordania Sábado 27/6 a las 23hs. AT&T Stadium,
Dallas.
Todos los partidos de la Selección Argentina se podrán ver por: Telefe, Tv Pública,
TyC Sports, DSports, Paramount +, Disney.
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