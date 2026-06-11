jueves, 11 de junio de 2026

11 junio del 2026: comienza el Mundial. La Noticia del día de hoy.


Copa Mundial de Fútbol de 2026.
11 junio 2026.


Fixture de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

- Fase de Grupos - Grupo J

 Argentina  vs. Argelia Martes 16/6 a las 22hs. Arrowhead Stadium, Kansas City.

Argentina  vs. Austria  Lunes 22/6 a las 14hs.AT&T Stadium, Dallas.

Argentina vs. Jordania  Sábado 27/6 a las 23hs. AT&T Stadium, Dallas.

Todos los partidos de la Selección Argentina se podrán ver por:  Telefe,  Tv Pública, 

TyC Sports, DSports,  Paramount +, Disney.


Publicado por en
Etiquetas: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)