sábado, 27 de junio de 2026
94 años de la Escuela Nro. 89 Conquistadores del Desierto de Chichinales.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
20:33
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
Alto Valle Este.
,
Ciudades del Alto Valle Este.
,
Educación
,
Escuela 89 Chichinales.
,
Noticias
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario