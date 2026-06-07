domingo, 7 de junio de 2026
Para agendar. Homenaje a dos grandes de Villa Regina: Carlos Veronesi y Horacio Santangelo.
Para agendar.
Homenaje a dos grandes de Villa Regina: Carlos Veronesi y Horacio Santangelo.
Fotos de archivo ¡BIEN DE REGINA!
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
17:51
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Etiquetas:
Acción Comunitaria.
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Alto Valle Este.
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Ciudades del Alto Valle Este.
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Noticias
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Santangelo.
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