domingo, 7 de junio de 2026

Para agendar. Homenaje a dos grandes de Villa Regina: Carlos Veronesi y Horacio Santangelo.

Para agendar. 
Homenaje a dos grandes de Villa Regina: Carlos Veronesi y Horacio Santangelo.

Fotos de archivo ¡BIEN DE REGINA!



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