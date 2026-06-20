66 años de Bomberos Voluntarios de Villa Regina.

La institución cumplió un nuevo aniversario el pasado 18 de junio y lo celebró hoy.
Fotos: Celeste Cerezuela.
Los Bomberos Voluntarios de Regina celebraron 66 años de servicio a la comunidad.
Fotos: Celeste Cerezuela.
Durante la ceremonia se llevó adelante el juramento de cinco nuevos bomberos, quienes se incorporaron oficialmente al cuerpo activo. Además, se entregaron distintas distinciones internas, entre ellas el reconocimiento al "Mejor Compañero", una mención que destaca los valores de solidaridad y trabajo en equipo dentro de la institución.
Uno de los momentos destacados fue el bautismo de la Unidad N° 6, una camioneta Toyota recientemente incorporada a la flota operativa del cuartel. También se informó sobre la adquisición de seis equipos autónomos de respiración, una inversión que ronda los 24 millones de pesos y que permitirá fortalecer las tareas de intervención en incendios y emergencias.
En el marco del aniversario, la institución recibió además la donación de un Desfibrilador Externo Automático (DEA)por parte de Gustavo Ocampo. Se trata de un dispositivo médico fundamental para actuar ante situaciones de paro cardíaco repentino, ya que permite analizar el ritmo cardíaco y aplicar una descarga eléctrica cuando es necesario para restablecer el funcionamiento normal del corazón.
Durante el acto también se destacó la capacitación permanente que realizan los integrantes del cuartel para responder a distintas emergencias, tanto en Villa Regina como en localidades vecinas, donde habitualmente colaboran en operativos y asistencias.
Otro de los anuncios de la jornada estuvo a cargo del presidente de la institución, José "Pepe" Calderón, quien confirmó que la inauguración de la obra de ampliación del cuartel está prevista para el próximo 7 de noviembre, fecha que coincide con el aniversario de la institución. El proyecto comenzó a gestarse en 2013 y representa una de las iniciativas más importantes para el crecimiento de la entidad.
Del acto participaron concejales, autoridades provinciales, representantes de instituciones, vecinos y familiares de los bomberos.
Como ocurre cada año, el aniversario fue también una oportunidad para reconocer a hombres y mujeres que dedican tiempo de sus vidas al servicio de la comunidad, muchas veces resignando momentos familiares, laborales y personales para acudir ante cada emergencia.
La celebración concluyó con un homenaje a los padres que integran la institución, en vísperas del Día del Padre, y con el tradicional corte de torta compartido entre todos los presentes.
* Fotos: Celeste Cerezuela.
*** Publicado en LCR LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/06/20/48586-los-bomberos-voluntarios-de-regina-celebraron-66-anos-de-servicio-a-la-comunidad
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