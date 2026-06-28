CLUB ATLÉTICO REGINA GANÓ CLÁSICO REGINENSE.

RESULTADO FINAL - PRIMERA DIVISIÓN.
EL BICAMPEÓN CLUB ATLÉTICO REGINA GANÓ EL PARTIDO.
Hoy domingo 28 de junio se disputó otro clásico Reginense en cancha del Albo.
El Bicampeón "El Albo" sigue de buena racha en fútbol no así "El Granate" Círculo Italiano.
Con goles de Enzo Yáñez, Facundo Gutiérrez y Rubén García, Club Atlético Regina se impuso por 3 a 0 ante Círculo Italiano por la fecha 1 de la Copa de la Liga Deportiva Confluencia.
Fotos; Ariadna Heredia.
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