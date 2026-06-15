lunes, 15 de junio de 2026
Felicitaciones de la Subcomisión de Fútbol de Círculo Italiano al Club Atlético Regina.
Subcomisión de Fútbol de Círculo Italiano.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
14:16
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Etiquetas:
Acción Comunitaria.
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Cine Teatro Círculo Italiano de Villa Regina.
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Club Atlético Regina.
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