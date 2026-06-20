Homenaje al Gral. Manuel Belgrano en el 206º aniversario de su paso a la inmortalidad.
El Municipio de Villa Regina invitó a la comunidad en general a participar del acto oficial por el Día de la Bandera, en conmemoración del 206° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña patria.
La actividad comenzó a las 09:30 de la agradable mañana de hoy en la Plaza General Manuel Belgrano, con el izamiento del Pabellón Nacional, colocación de una ofrenda floral y minuto de silencio.
Luego las autoridades se desplazaron hacia el Polideportivo Cumelén para continuar con las actividades previstas, honrando así a nuestra enseña patria y su creador.
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Somos parte de tú vida.
El homenaje se trasladó al Gimnasio N° 1 del Polideportivo Cumelén, donde se desarrolló el acto central. La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones, establecimientos educativos, fuerzas de seguridad y vecinos de la ciudad.
Durante el encuentro se realizó el ingreso de las Banderas de Ceremonia y se entonaron el Himno Nacional Argentino y el Himno de Río Negro, con la participación de la Banda Municipal Romandino Grossi y el Coro Municipal.
Las palabras alusivas estuvieron a cardo del concejal Alejandro Cervera, quien destacó la figura de Manuel Belgrano y su compromiso con la construcción del país.
La Comuna de VILLA REGINA.
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