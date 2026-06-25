Copa de la Liga Deportiva Confluencia. Fecha 1. Atlético Regina vs. Círculo Italiano.

Copa de la Liga Deportiva Confluencia / Programación Fecha 1
Fecha: Domingo 28 de Junio 2026.
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INPENDIENTE CATRIEL vs P. PAMPEANOS (Pre10 12Hs/3° 13Hs/1° 15 Hs)
Libre: CATRIEL
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EL SALVADOR vs EXPERIMENTAL (Pre10 12Hs/3° 13Hs/1° 15 Hs)
Libre: MARACACINHO
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S. SEBASTIAN VS CIPOLLETTI (3° 14 Hs/1° 16 Hs)
S. ISIDRO vs SAN MARTIN (SAB 27/6 Pre10 12Hs) DOM 28/7 -3° 13Hs/1° 15 Hs)
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FERNANDEZ ORO vs LA AMISTAD (MIE 1/7 - Pre10 18.30 Hs/3° 19.30Hs/1° 21.30Hs)
Libre: A.PILLMATÚN
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UNION vs ALTO VALLE (Pre10 12Hs/3° 13Hs/1° 15 Hs)
Libre: SAN CARLOS
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CIMAC vs DEP. ROCA (Pre10 12Hs/3° 13Hs/1° 15 Hs)
CECAP vs ARG. DEL NORTE (Pre10 14Hs/3° 15Hs/1° 17Hs)
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DEP. GODOY vs DEP. MAINQUE (3° 13Hs/1° 15 Hs)
Libre: DEP. HUERGO.
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A. REGINA vs CIRCULO (Pre10 12Hs/3° 13Hs/1° 15 Hs)
Libre: CHICHINALES.
- Superdeportivo Pasion por el Deporte.
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