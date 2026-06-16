martes, 16 de junio de 2026

CAMPEÓN CÍRCULO ITALIANO EN 7MA. DIVISIÓN.

 



¡CAMPEÓN CIRCULO EN 7MA DIVISIÓN!
De Pizarrón.

CAMPEÓN CÍRCULO ITALIANO EN 7MA. DIVISIÓN.
En la categoría 2011 el club Círculo Italiano venció a Argentinos del Norte por 3 a 1 y se coronó como la campeona de la categoría.
Felicitaciones a los jugadores y cuerpo técnico.
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