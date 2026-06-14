La alegría y el festejo hoy tiene colores del Albo.
El Club Atlético Regina le ganó 1 a 0 a San Martín de Cipolletti, con gol de Facundo Gutiérrez y es Bicampeón de la Liga Deportiva Confluencia. El regalo navideño fué en el 2025 y así trás cortar una mala racha de nueve años.
Seis meses después el Club Atlético Regina vuelve a coronarse campeón.
Dos torneos consecutivos y alzando la sexta Copa. Una estrella más. Momentos de Gloria para el Albo.
Foto: festejos del Albo en Villa Regina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario