Ganó $1,5 millones en el bingo de la Escuela Agraria de Regina y lo donó a la institución.
La Escuela Agraria Alto Valle Este de Villa Regina llevó adelante este fin de semana un bingo solidario que reunió a una gran cantidad de personas en la Cámara de Productores y que, según destacaron desde la institución, “superó las expectativas”.
De la organización participaron estudiantes, egresados, familias, docentes y miembros de la comunidad educativa, quienes trabajaron para concretar una jornada que tuvo una amplia convocatoria. A través de un breve video difundido por la escuela, se pudo observar el salón completamente colmado de vecinos que se acercaron para colaborar y participar de los sorteos.
Entre los premios hubo televisores, ollas y otros artículos, sumando más de tres millones de pesos en premios repartidos durante la jornada.
Desde la institución explicaron que tanto lo recaudado por la venta de cartones como por el servicio de buffet será destinado a la compra de materiales, a la realización de obras y refacciones en distintos espacios del establecimiento.
Estas acciones forman parte del trabajo permanente para acompañar el crecimiento de la matrícula, ya que año tras año aumenta la cantidad de estudiantes y familias que eligen la educación agraria.
Uno de los momentos más destacados de la jornada se produjo cuando el vecino reginense Pallino Grifoni resultó ganador del premio mayor de 1,5 millones de pesos. Tras obtener el premio, decidió donarlo íntegramente a la institución educativa, un gesto que fue recibido con aplausos y reconocimiento por parte de los presentes.
Publicado en LA COMUN DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/06/07/47522-gano-1_5-millones-en-el-bingo-de-la-escuela-agraria-de-regina-y-lo-dono-a-la-institucion
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