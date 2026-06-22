Gran éxito la cuarta fecha del 42° Campeonato Patagónico de Karting del Moto Club Reginense.

𝗩𝗜𝗕𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘 𝟰° 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗧𝗔𝗚𝗢𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘 𝗞𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚.
El Kartódromo del Moto Club Reginense fue el escenario de un fin de semana a puro motor, albergando con gran éxito la cuarta fecha del 42° Campeonato Patagónico de Karting durante las jornadas del sábado 20 y domingo 21 de junio.
El evento convocó a pilotos de toda la región, quienes compitieron al máximo nivel en las categorías Internacional, 125cc, 150 Mayor, Varilleros y Juvenil. La actividad en pista comenzó el día sábado con el desarrollo de los entrenamientos oficiales cronometrados, preparando el terreno para un domingo destinado íntegramente a las competencias, abarcando clasificaciones, series de ordenamiento y las apasionantes finales.
RESUMEN Y RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS DIVISIONALES.
Categoría INTERNACIONAL.
A medida que avanza el certamen, se empiezan a evidenciar los grandes animadores de esta categoría recientemente incorporada al Patagónico.
En esta ocasión, la victoria quedó nuevamente en manos del local Marcos Mungai (Villa Regina), quien ya había festejado en la fecha apertura. Mungai tuvo un fin de semana soñado, se alzó con el punto de la pole position en clasificación, se impuso en la primera serie de ordenamiento y sumó el punto extra por marcar la vuelta más rápida en la final.
1° Puesto: Marcos Mungai (Villa Regina)
2° Puesto: Martín Casamayor (Neuquén) — Vencedor de la 2° serie.
3° Puesto: Agustín Zuain (Choele Choel)
Categoría 125cc
La competitividad marcó el ritmo en los 125cc. Damián La Colla (Villa Regina) comenzó liderando al quedarse con la pole y la primera serie. Sin embargo, en la segunda serie y en la gran final, la victoria indiscutida fue para Néstor Teruel (Chichinales), quien de esta manera suma su segundo triunfo en el campeonato. Había sido el ganador de la 2° fecha.
1° Puesto: Néstor Teruel (Chichinales)
2° Puesto: Marcelo Tinti (Villa Regina)
3° Puesto: Damián La Colla (Villa Regina)
Vuelta más rápida: Emiliano Teruel (Chichinales)
Categoría 150 MAYOR.
Una final llena de adrenalina y constantes intercambios de posiciones. Valentín Poli comenzó fuerte llevándose el mejor tiempo de clasificación, pero las series quedaron en manos de Agustín Zuain (Choele Choel). Tras una final disputada y una posterior sanción en pista a Zuain, el vencedor definitivo de la fecha fue Valentín Poli.
1° Puesto: Valentín Poli
2° Puesto: Pablo Passaniti (Luis Beltrán)
3° Puesto: Javier Casamayor (Neuquén)
Vuelta más rápida: Ángel Scuadroni (Neuquén)
Categoría JUVENIL.
El semillero del karting entregó un gran espectáculo. Joaquín Melita (Villa Regina) dominó la clasificación, pero las series previas fueron ganadas por Tomás La Colla (Villa Regina). En la carrera final, Melita cruzó la meta en primer lugar, pero una sanción deportiva lo relegó al cuarto puesto (aunque conservó el punto por la vuelta más rápida). De esta manera, el triunfo mayor quedó para La Colla.
1° Puesto: Tomás La Colla (Villa Regina)
2° Puesto: Bruno Tinti (Villa Regina)
3° Puesto: Fausto Rodas Ibarra (Gral. Roca)
Categoría VARILLEROS
El fin de semana tuvo un dominador absoluto: Valentín Poli (Gral. Roca). El piloto roquense se llevó de Villa Regina el ansiado "puntaje ideal" tras lograr la pole position, imponerse con autoridad en ambas series, ganar la carrera final y, para coronar la actuación, marcar el récord de vuelta.
1° Puesto: Valentín Poli (Gral. Roca)
2° Puesto: Benjamín Roldán (Catriel)
3° Puesto: Marío Gabrielloni (Neuquén)
PRÓXIMA FECHA E INSCRIPCIONES.
La acción y la continuidad del certamen no se detienen. La 5° fecha se disputará el fin de semana del 4 y 5 de julio, nuevamente en las instalaciones del Kartódromo del Moto Club Reginense.
Atención: El período de inscripción para la próxima cita quedará oficialmente abierto este miércoles 24 de junio a partir de las 20:00 hs.
Prensa Moto Club Reginense.
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