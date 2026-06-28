domingo, 28 de junio de 2026

¿Quiénes fueron declarados Ciudadanos Ilustres de Regina a lo largo de su historia?

 


¿Quiénes fueron declarados Ciudadanos Ilustres de Regina a lo largo de su historia? Conocé a cada uno.

El proyecto presentado en los últimos días para declarar "Ciudadano Ilustre de Río Negro" a José Luis Fuertes volvió a poner en primer plano uno de los reconocimientos más importantes que puede recibir una persona. En Regina, apenas cinco vecinos fueron distinguidos con ese título.


La legisladora Silvia Morales presentó un proyecto para declarar "Ciudadano Ilustre de Río Negro" a José Luis Fuertes, fundador e impulsor del Taller Protegido APANDI y referente histórico en la inclusión de personas con discapacidad.

La iniciativa, que busca reconocer a nivel provincial una trayectoria que durante décadas dejó huella en Villa Regina, despertó la pregunta: ¿quiénes recibieron hasta ahora el título de Ciudadano Ilustre en la ciudad y qué hicieron para merecerlo?

Una distinción para quienes dejaron huella.

La Ordenanza Municipal 053/15 establece que el título de Ciudadano Ilustre puede ser otorgado únicamente a personas vivas nacidas en Villa Regina o que hayan residido en la ciudad durante al menos diez años consecutivos.

Pero vivir en Regina no alcanza. La normativa exige que quienes reciban el reconocimiento hayan demostrado méritos y valores indiscutidos en beneficio de la ciudad y sus vecinos, ya sea desde la política, la cultura, la ciencia o la defensa de los derechos humanos.

La propuesta puede surgir del intendente, de cualquier concejal o incluso de una institución o un vecino. Sin embargo, la decisión final siempre queda en manos del Concejo Deliberante.

Desde que existe este reconocimiento, apenas cuatro personas recibieron la máxima distinción reginense.

El sacerdote que transformó realidades.

Corría 1992 cuando el Concejo Deliberante tomó la decisión de declarar Ciudadano Ilustre al Padre César Rondini.

Rondini recibiendo la distinción de manos del entonces intendente de Regina, Eduardo Chiuchiarelli, junto a los integrantes del Concejo Deliberante. Esta imagen fue mejorada con IA por LCR.

Desde su llegada a Villa Regina, en febrero de 1959, el sacerdote salesiano impulsó una enorme cantidad de proyectos sociales y educativos que todavía hoy siguen funcionando.

La Escuela Don Bosco, los hogares para niños, las escuelas parroquiales, bibliotecas, talleres de capacitación, comedores, centros recreativos, servicios de salud y espacios destinados a las familias nacieron o crecieron gracias a su impulso.


Junto a José Luis Fuertes también sembró otra de las instituciones más queridas por los reginenses: APANDI, dedicada a acompañar y capacitar a personas con discapacidad.

Tres décadas de trabajo fueron suficientes para convertirlo en el primer Ciudadano Ilustre de la historia de Villa Regina.

El niño que miraba las estrellas y terminó trabajando en la NASA.

En 2012, la ciudad distinguió como Ciudadano Ilustre al ingeniero aeroespacial Alejandro Miguel San Martín, nacido en la ciudad y protagonista de una destacada carrera en la NASA, donde participó del proyecto Curiosity, la misión que llevó un vehículo de exploración a Marte.

Foto: edición N° 512 de LCR impreso.

Recordó, en su visita a la ciudad, que su pasión por el espacio nació mucho antes de llegar a Estados Unidos. "El cielo reginense es ideal para ver las estrellas por la noche", confesó mientras recibía la distinción, y que fue ahí donde comenzaron sus sueños de conquistar el espacio.

En 1976, escuchando la radio, siguió con emoción la llegada de la misión Viking a Marte. Aquella experiencia despertó un sueño que años más tarde lo llevaría a desarrollar su carrera en la agencia espacial estadounidense.

Miguel San Martín llora de alegría junto al equipo de descenso de Curiosity. Foto: internet.

En el 2012, en diálogo con LCR Diario, San Martín explicó que en el momento en que emigró a Estados Unidos su profesión prácticamente no tenía desarrollo en la Argentina. Sin embargo, destacó que hoy los jóvenes interesados en la investigación y el desarrollo tecnológico cuentan con oportunidades para crecer en el país a través de organismos como el INVAP.

San Martín lleva 40 años trabajando en la NASA y sigue soñando con más misiones espaciales. Foto: internet.

Al recibir la distinción expresó:

"Todos recordamos y recordaremos a Villa Regina como el mejor lugar en el que hemos vivido en comparación con cualquiera de los lugares que el destino nos ha llevado a habitar."

Ese mismo viaje también sirvió para homenajear a su padre, Salvador San Martín, cuyo nombre lleva el pulmón ecológico de la ciudad.

Los tamaños de los vehículos robóticos Pathfinder, Spirit y Curiosity indican cómo se superó misión a misión el tamaño del rover enviado a otro planeta. Foto: InfoBae.

La solidaridad anónima de un farmacéutico reginense.

Cuando el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad en el 2021 declarar Ciudadano Ilustre a Gustavo Ocampo, muchos vecinos sintieron que el reconocimiento llegaba por fin a una persona que nunca buscó ser reconocida.

Cordobés de nacimiento y reginense por elección, Ocampo abrió Farmacia Regina en 1996.

Gustavo luego de recibir su distinción. Foto: Radio Slogan.

Durante años colaboró con el Hospital, los Centros de Atención Primaria (CAPS), comedores, merenderos y familias que no podían afrontar el costo de medicamentos.

Organizó colectas solidarias destinadas a la Línea Sur y fue distinguido por el Colegio de Farmacéuticos como el farmacéutico más solidario de la Argentina.

Recientemente donó un Desfibrilador Externo Automático (DEA) al cuartel de Bomberos Voluntarios por el aniversario 66°.

Una vida al servicio de las personas con discapacidad.

En 2022, el reconocimiento fue para José Luis Fuertes. Docente de profesión, trabajó primero en la Escuela Integral de Villa Obrera y luego en la Escuela Especial N° 5. Sin embargo, su mayor legado comenzó cuando, junto al Padre Rondini, impulsó la creación de Apandi.

José Luis Fuertes recibe la distinción acompañado por su familia y los integrantes del Concejo Deliberante. Foto: archivo.

Con el tiempo nació el Taller Protegido, donde cientos de jóvenes y adultos con discapacidad encontraron un lugar para aprender un oficio, trabajar y sentirse parte de la comunidad.

Durante décadas, la carpintería y la fabricación de jaulas de madera para empresas frutícolas fueron mucho más que una fuente de trabajo. Representaron oportunidades, inclusión y dignidad. Su compromiso también fue reconocido por el Senado de la Nación.

Tras su fallecimiento, ocurrido en febrero del 2025, su nombre volvió a ocupar la agenda pública con el proyecto presentado en la Legislatura para declararlo Ciudadano Ilustre de Río Negro, una distinción que ampliaría el reconocimiento recibido años atrás en Villa Regina.

El único Visitante Ilustre.

En 2023, el Concejo Deliberante declaró Visitante Ilustre a Nicolás Darío Sabuncuyán, director de Asuntos Nacionales de la Cancillería Argentina.

Nicolás Sabuncuyán recibiendo la distinción.
Foto: Concejo Deliberante.

Su reconocimiento estuvo vinculado al papel que desempeñó para concretar el Pacto de Amistad entre Villa Regina y Tesero, en Italia.

Ese acuerdo dio un marco institucional a un vínculo que existía desde hacía casi un siglo, construido por miles de familias descendientes de inmigrantes teseranos que eligieron Regina para comenzar una nueva vida.

Gracias a ese trabajo conjunto comenzaron a impulsarse proyectos de intercambio cultural, educativo, turístico y comercial entre ambas ciudades.

Otras formas de reconocimiento local.

Además de Ciudadano Ilustre y Visitante Ilustre, el municipio puede distinguir a personas como Huésped de Honor, Visitante Destacado y Huésped Oficial del Gobierno de la Ciudad, dependiendo del motivo de su visita o de su trayectoria.

También existen otras herramientas institucionales como la Plaqueta Ciudad de Villa Regina, la Medalla Ciudad de Villa Regina, las Declaraciones de Interés Municipal, las Declaraciones de Eventos de Interés y los Reconocimientos Municipales, utilizadas para destacar instituciones, proyectos, acontecimientos o personas que realizan aportes significativos a la comunidad.

Redacción por: Celeste Cerezuela.
Publicado en LCR LA COMUNA DE VILLA REGINA.
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