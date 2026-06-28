¿Quiénes fueron declarados Ciudadanos Ilustres de Regina a lo largo de su historia? Conocé a cada uno.
El proyecto presentado en los últimos días para declarar
"Ciudadano Ilustre de Río Negro" a José Luis Fuertes volvió a poner
en primer plano uno de los reconocimientos más importantes que puede recibir
una persona. En Regina, apenas cinco vecinos fueron distinguidos con ese
título.
La legisladora Silvia Morales presentó un proyecto para
declarar "Ciudadano Ilustre de Río Negro" a José Luis Fuertes,
fundador e impulsor del Taller Protegido APANDI y referente histórico en la
inclusión de personas con discapacidad.
La iniciativa, que busca reconocer a nivel provincial una
trayectoria que durante décadas dejó huella en Villa Regina, despertó la
pregunta: ¿quiénes recibieron hasta ahora el título de Ciudadano Ilustre en la
ciudad y qué hicieron para merecerlo?
Una distinción para quienes dejaron huella.
La Ordenanza Municipal 053/15 establece que el título de
Ciudadano Ilustre puede ser otorgado únicamente a personas vivas nacidas en
Villa Regina o que hayan residido en la ciudad durante al menos diez años
consecutivos.
Pero vivir en Regina no alcanza. La normativa exige que
quienes reciban el reconocimiento hayan demostrado méritos y valores
indiscutidos en beneficio de la ciudad y sus vecinos, ya sea desde la política,
la cultura, la ciencia o la defensa de los derechos humanos.
La propuesta puede surgir del intendente, de cualquier concejal
o incluso de una institución o un vecino. Sin embargo, la decisión final
siempre queda en manos del Concejo Deliberante.
Desde que existe este reconocimiento, apenas cuatro personas
recibieron la máxima distinción reginense.
El sacerdote que transformó realidades.
Corría 1992 cuando el Concejo Deliberante tomó la decisión
de declarar Ciudadano Ilustre al Padre César Rondini.
Rondini recibiendo la distinción de manos del entonces intendente de Regina, Eduardo Chiuchiarelli, junto a los integrantes del Concejo Deliberante. Esta imagen fue mejorada con IA por LCR.
Desde su llegada a Villa Regina, en febrero de 1959, el
sacerdote salesiano impulsó una enorme cantidad de proyectos sociales y
educativos que todavía hoy siguen funcionando.
La Escuela Don Bosco, los hogares para niños, las escuelas
parroquiales, bibliotecas, talleres de capacitación, comedores, centros
recreativos, servicios de salud y espacios destinados a las familias nacieron o
crecieron gracias a su impulso.
Junto a José Luis Fuertes también sembró otra de las instituciones más queridas por los reginenses: APANDI, dedicada a acompañar y capacitar a personas con discapacidad.
Tres décadas de trabajo fueron suficientes para convertirlo
en el primer Ciudadano Ilustre de la historia de Villa Regina.
El niño que miraba las estrellas y terminó trabajando en la
NASA.
En 2012, la ciudad distinguió como Ciudadano Ilustre al
ingeniero aeroespacial Alejandro Miguel San Martín, nacido en la ciudad y
protagonista de una destacada carrera en la NASA, donde participó del proyecto
Curiosity, la misión que llevó un vehículo de exploración a Marte.
Foto: edición N° 512 de LCR impreso.
Recordó, en su visita a la ciudad, que su pasión por el
espacio nació mucho antes de llegar a Estados Unidos. "El cielo reginense
es ideal para ver las estrellas por la noche", confesó mientras recibía la
distinción, y que fue ahí donde comenzaron sus sueños de conquistar el espacio.
En 1976, escuchando la radio, siguió con emoción la llegada
de la misión Viking a Marte. Aquella experiencia despertó un sueño que años más
tarde lo llevaría a desarrollar su carrera en la agencia espacial
estadounidense.
Miguel San Martín llora de alegría junto al equipo de descenso de Curiosity. Foto: internet.
En el 2012, en diálogo con LCR Diario, San Martín explicó
que en el momento en que emigró a Estados Unidos su profesión prácticamente no
tenía desarrollo en la Argentina. Sin embargo, destacó que hoy los jóvenes
interesados en la investigación y el desarrollo tecnológico cuentan con
oportunidades para crecer en el país a través de organismos como el INVAP.
San Martín lleva 40 años trabajando en la NASA y sigue soñando con más misiones espaciales. Foto: internet.
Al recibir la distinción expresó:
"Todos recordamos y recordaremos a Villa Regina como el mejor lugar en el que hemos vivido en comparación con cualquiera de los lugares que el destino nos ha llevado a habitar."
Ese mismo viaje también sirvió para homenajear a su padre,
Salvador San Martín, cuyo nombre lleva el pulmón ecológico de la ciudad.
Los tamaños de los vehículos robóticos Pathfinder, Spirit y Curiosity indican cómo se superó misión a misión el tamaño del rover enviado a otro planeta. Foto: InfoBae.
La solidaridad anónima de un farmacéutico reginense.
Cuando el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad en el
2021 declarar Ciudadano Ilustre a Gustavo Ocampo, muchos vecinos sintieron que
el reconocimiento llegaba por fin a una persona que nunca buscó ser reconocida.
Cordobés de nacimiento y reginense por elección, Ocampo
abrió Farmacia Regina en 1996.
|Gustavo luego de recibir su distinción. Foto: Radio Slogan.
Durante años colaboró con el Hospital, los Centros de
Atención Primaria (CAPS), comedores, merenderos y familias que no podían afrontar
el costo de medicamentos.
Organizó colectas solidarias destinadas a la Línea Sur y fue
distinguido por el Colegio de Farmacéuticos como el farmacéutico más solidario
de la Argentina.
Recientemente donó un Desfibrilador Externo Automático (DEA)
al cuartel de Bomberos Voluntarios por el aniversario 66°.
Una vida al servicio de las personas con discapacidad.
En 2022, el reconocimiento fue para José Luis Fuertes. Docente
de profesión, trabajó primero en la Escuela Integral de Villa Obrera y luego en
la Escuela Especial N° 5. Sin embargo, su mayor legado comenzó cuando, junto al
Padre Rondini, impulsó la creación de Apandi.
José Luis Fuertes recibe la distinción acompañado por su familia y los integrantes del Concejo Deliberante. Foto: archivo.
Con el tiempo nació el Taller Protegido, donde cientos de
jóvenes y adultos con discapacidad encontraron un lugar para aprender un
oficio, trabajar y sentirse parte de la comunidad.
Durante décadas, la carpintería y la fabricación de jaulas de madera para empresas frutícolas fueron mucho más que una fuente de trabajo. Representaron oportunidades, inclusión y dignidad. Su compromiso también fue reconocido por el Senado de la Nación.
Tras su fallecimiento, ocurrido en febrero del 2025, su
nombre volvió a ocupar la agenda pública con el proyecto presentado en la
Legislatura para declararlo Ciudadano Ilustre de Río Negro, una distinción que
ampliaría el reconocimiento recibido años atrás en Villa Regina.
El único Visitante Ilustre.
En 2023, el Concejo Deliberante declaró Visitante Ilustre a
Nicolás Darío Sabuncuyán, director de Asuntos Nacionales de la Cancillería
Argentina.
Nicolás Sabuncuyán recibiendo la distinción.
Foto: Concejo Deliberante.
Su reconocimiento estuvo vinculado al papel que desempeñó
para concretar el Pacto de Amistad entre Villa Regina y Tesero, en Italia.
Ese acuerdo dio un marco institucional a un vínculo que
existía desde hacía casi un siglo, construido por miles de familias
descendientes de inmigrantes teseranos que eligieron Regina para comenzar una
nueva vida.
Gracias a ese trabajo conjunto comenzaron a impulsarse
proyectos de intercambio cultural, educativo, turístico y comercial entre ambas
ciudades.
Otras formas de reconocimiento local.
Además de Ciudadano Ilustre y Visitante Ilustre, el
municipio puede distinguir a personas como Huésped de Honor, Visitante
Destacado y Huésped Oficial del Gobierno de la Ciudad, dependiendo del motivo
de su visita o de su trayectoria.
También existen otras herramientas institucionales como la
Plaqueta Ciudad de Villa Regina, la Medalla Ciudad de Villa Regina, las
Declaraciones de Interés Municipal, las Declaraciones de Eventos de Interés y
los Reconocimientos Municipales, utilizadas para destacar instituciones,
proyectos, acontecimientos o personas que realizan aportes significativos a la
comunidad.
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