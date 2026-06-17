Homenaje al General Martín Miguel de Güemes en el 205° aniversario de su fallecimiento.
Esta mañana se llevó a cabo el acto conmemorativo en homenaje al General Martín Miguel de Güemes, al cumplirse el 205° aniversario de su fallecimiento. La ceremonia se desarrolló en el monumento ubicado en la plaza del barrio Los Fresnos, en el marco del Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.
Participaron del acto el Intendente Municipal, Ing. Luis Albrieu; el Presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Garré; concejales, funcionarios municipales y vecinos de la ciudad.
Durante la ceremonia se realizó la colocación de una ofrenda floral en reconocimiento a quien fue una de las figuras más importantes de la historia argentina, destacándose por su rol en la defensa de las fronteras del norte y su aporte fundamental a la lucha por la independencia nacional.
Asimismo, se recordó que durante la conmemoración realizada el año pasado se inauguró el nuevo busto del General Martín Miguel de Güemes. En la ocasión, el Intendente encabezó su descubrimiento, junto con la puesta en valor del espacio mediante trabajos de pintura, plantación de árboles y recambio de luminarias.
De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con la preservación de la memoria histórica y el reconocimiento a quienes contribuyeron a la construcción de nuestra identidad nacional y a los valores de libertad que forman parte del legado de nuestra Patria.
- Municipio de Villa Regina.
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