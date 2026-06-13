Un nuevo puente ya une dos sectores de Villa Regina. Obra fue donada por la empresa OPS, integrante del Grupo Global.

Un nuevo puente ya une dos sectores de Villa Regina y promete aliviar el tránsito urbano.
La obra fue donada por la empresa OPS, integrante del Grupo Global, demandó una inversión cercana a los $450 millones y busca mejorar la conectividad urbana y aliviar el tránsito en uno de los accesos más utilizados de la ciudad.
|La estructura genera una conexión directa entre distintos barrios y el centro de la ciudad.
Fue en ese contexto cuando planteó la necesidad de avanzar con el puente sobre el Arroyo Salado. Tras la presentación del proyecto técnico y del presupuesto necesario para ejecutarlo, la empresa OPS -integrante del Grupo Global- decidió financiar íntegramente la obra y la ejecutó la empresa local Zigma. El intendente destacó que pocas veces una ciudad recibe una obra de esta magnitud mediante una donación.
Una inversión única de $450 millones para Villa Regina.
En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Romina Minisini, una de las gerentas de Global Oil, empresa del Grupo Global, explicó que la construcción del puente respondió a una necesidad que el municipio venía planteando desde hacía tiempo para mejorar la conexión entre distintos sectores de la ciudad.
La inversión rondó los 450 millones de pesos y explicó que el objetivo principal fue acompañar una obra que permitiera mejorar la circulación en uno de los accesos más transitados de la ciudad. En ese sentido, señaló que el nuevo puente permitirá «dar un poco de aire a la avenida Cipolletti», sostuvo Minisini, además de contribuir a descomprimir el tránsito que converge en la rotonda de la Ruta Nacional 22.
Según detalló Minisini, una vez presentada la propuesta, la empresa evaluó la viabilidad técnica y económica del proyecto antes de avanzar con el financiamiento. La ejecución finalmente quedó en manos de una firma local, mientras que OPS -integrante del Grupo Global- aportó los recursos para concretar una obra que llevaba años en carpeta.
La ejecutiva destacó que la infraestructura generará una conexión más directa entre distintos barrios y el centro de la ciudad, donde se concentra buena parte de la actividad comercial, bancaria y administrativa. Además remarcó que se trata de una obra «muy importante y muy esperada por los reginenses» y señaló que comenzó a ser utilizada por automovilistas apenas concluido el acto de inauguración.
También sostuvo que el aporte forma parte del compromiso que el Grupo Global mantiene con las comunidades donde desarrolla actividades. Según explicó, la iniciativa responde a una visión de responsabilidad social empresaria orientada a «devolverle a la ciudad parte de lo que nos brinda y contribuir a su desarrollo», celebró Minisini.
Con la habilitación del puente sobre el Arroyo Salado, Villa Regina suma una nueva conexión vial destinada a mejorar la movilidad urbana, fortalecer la integración entre distintos sectores de la ciudad y acompañar su crecimiento con infraestructura estratégica.
|El municipio de Regina reconoció y agradeció el aporte
y compromiso de la empresa OPS, integrante del Grupo Global.
Publicado en Diario Río Negro.
https://www.rionegro.com.ar/municipales/un-nuevo-puente-ya-une-dos-sectores-de-villa-regina-y-promete-aliviar-el-transito-urbano-4609142/
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