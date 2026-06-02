HUERGO. NUEVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN EN GUARDIAS Y CONSULTORIOS.
En comunicación con el Director del Hospital de Ingeniero Huergo Doctor Daniel Fioretti nos informó que actualmente cuentan con tres médicos para cubrir consultorios y guardias.
Los fines de semana vienen médicos de otras localidades a cubrir las guardias pero en la semana no se puede contar con ese servicio porque cada uno tiene asignado su hospital correspondiente y deben cumplir funciones en sus respectivos hospitales.
Ya fueron presentadas las correspondientes solicitudes para dos nuevos médicos que llegarían uno en los próximos días, otro a partir de julio y otro médico que ya estuvo en la localidad y que hoy presta servicios en Allen y su pase ya ha sido solicitado.
Todos los trámites ya están en curso pero tienen un tiempo administrativo de un mes y medio para cada solicitud enviada.
" esa escasez de un médico también repercute en la poca atención de consultorios porque los mismos que hacen Guardia También tienen que hacer consultorio por eso es el bajo número de atención. Pero con las incorporaciones se va a poner al día las atenciones como corresponde" afirmó el Director del Hospital de Huergo.
Fuente de información: Kasta Nazo.
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