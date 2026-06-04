4° fecha del Campeonato Patagónico de Karting, competencia “Gran Premio Aniversario” 52 años del Moto Club Reginense.
𝗘𝗟 𝗠𝗢𝗧𝗢 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗡𝗘𝗡𝗦𝗘 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔 𝗦𝗨 𝟱𝟮° 𝗔𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝟰° 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗧𝗔𝗚𝗢𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘 𝗞𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚.
El Moto Club Reginense se complace en anunciar la realización de la 4° fecha del Campeonato Patagónico de Karting, competencia que ha sido denominada “Gran Premio Aniversario” en conmemoración de los gloriosos 52 años de vida y trayectoria de nuestra institución en el deporte motor.
La gran cita deportiva se llevará a cabo este fin de semana, los días sábado 20 y domingo 21 de junio, en las instalaciones de nuestro histórico Kartódromo del Moto Club Reginense.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
El fin de semana ha sido diseñado para ofrecer el mejor espectáculo en pista, dividiendo la actividad de la siguiente manera:
Sábado 20 de junio: La jornada inaugural estará destinada íntegramente a los entrenamientos libres oficiales, permitiendo a los equipos y pilotos poner a punto sus máquinas y reconocer las condiciones del trazado.
Domingo 21 de junio: Será el día central de la competencia. La acción en pista comenzará en primer término con las clasificaciones. Posteriormente, se llevarán a cabo las tandas de dos series de ordenamiento por categoría, para finalmente cerrar la jornada con la disputa de las emocionantes finales.
CATEGORÍAS PARTICIPANTES.
El "Gran Premio Aniversario" contará con la presencia de los más destacados pilotos de la región, quienes acelerarán a fondo en las siguientes categorías:
• Internacional
• 125cc
• 150 Mayor
• Varilleros
• Juvenil
"Invitamos a todas las familias, medios de comunicación y apasionados por el automovilismo a sumarse a esta gran fiesta deportiva. Acompáñennos a celebrar nuestro 52° Aniversario viviendo un fin de semana a pura velocidad, adrenalina y camaradería."
COMO LLEGAN LOS CAMPEONATOS.
Con la realización de tres de las diez fechas del calendario, los campeonatos en cada una de las categorías llegan con las siguientes posiciones:
Categoría INTERNACIONAL.
1° - Martín Casamayor – Neuquén – 116 puntos
2° - Marcos Mungai – Villa Regina – 109 puntos
3° - Nicolás Zottele – Villa Regina – 81 puntos
Categoría 125cc
1° - Nicolás Donolo – Villa Regina – 99 puntos
2° - Angel De Toffol – Villa Regina – 94 puntos
3° - Damián La Colla – Villa Regina – 81 puntos
Categoría 150 MAYOR
1° - Agustín Zuain – Choele Choel – 107 puntos
2° - Javier Casamayor – Neuquén – 101 puntos
3° - Pablo Passaniti – Luis Beltrán – 85 puntos
Categoría JUVENIL
1° - Joaquín Melita – Villa Regina – 88 puntos
2° - Tiago Revert – Villa Regina – 76 puntos
3° - Bruno Tinti – Villa Regina – 65 puntos
Categoría VARILLEROS
1° - Valentín Poli – Gral. Roca – 77 puntos
2° - Mario Gabrielloni – Neuquén - 76 puntos
3° - Benjamin Roldan – Catriel – 71 puntos
*** Prensa del Moto Club Reginense.
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