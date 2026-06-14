Club Atlético Regina le ganó a San Martín y es bicampeón de la Liga Confluencia.

ALEGRÍA DOMINGUERA EN VILLA REGINA: EL CLUB ATLÉTICO REGINA SALIÓ CAMPEÓN.
Una estrella brilla Regina la del Albo.
En la gloria.
Como regalo de Navidad en el 2025 se consagró campeón hoy domingo. Es Bi-Campeón al vencer en el Estadio Julio Dante Salto a San Martín de Cipolletti.
La Zona Campeonato del Torneo Apertura de la Liga Deportiva Confluencia llegó a su fin este domingo.
Victoria por 1 a 0 sobre San Martín de Cipolletti. Con un
gol de Facundo Gutiérrez, se impuso por la mínima en condición de visitante y
aseguró la conquista del campeonato.
La expectativa también estaba puesta en General Roca, donde
Deportivo Roca cumplió al derrotar 2 a 0 a Cimac. Pero al Naranja
roquense no alcanzó.
Atlético Regina es dirigido técnicamente por Diego
Napolitano, quien volvió a llevar al Albo a lo más alto del fútbol regional y
celebró su segundo campeonato consecutivo en la Liga Deportiva Confluencia.
|Foto: Mayra Díaz.
Atlético Regina le ganó a San Martín y es bicampeón de la
Liga Confluencia.
Atlético Regina venció 1 a 0 a San Martín en Cipolletti con
un gol de cabeza de Facundo Gutiérrez y se consagró bicampeón de la Liga
Confluencia.
Atlético Regina le ganó 1 a 0 a San Martín en Cipolletti y
consiguió los tres puntos que necesitaba para ser otra vez campeón en el
Apertura de la Liga Confluencia.
El Albo se impuso con un gol de cabeza de Facundo Gutiérrez
sobre el cierre del primer tiempo y es bicampeón después de su consagración a
fines del año pasado.
No fue una tarde tranquila para Regina, ya que San Martín
salió decidido a imponer condiciones desde el arranque y durante los primeros
diez minutos manejó el ritmo del encuentro.
La primera situación clara llegó en el inicio, cuando Muñoz
sacó un remate que se fue por encima del travesaño. Con el correr de los
minutos, Atlético logró acomodarse en el campo de juego y tuvo más tenencia de
la pelota. El conjunto visitante intentó lastimar con remates desde afuera del
área, pero las acciones quedaron sin efecto.
En el tramo final de la primera etapa, el partido ganó
intensidad y se volvió de ida y vuelta. Sin embargo, las situaciones de peligro
escasearon hasta los 42 minutos, cuando el campeón abrió el marcador.
La primera situación clara llegó en el inicio, cuando Muñoz
sacó un remate que se fue por encima del travesaño. Con el correr de los
minutos, Atlético logró acomodarse en el campo de juego y tuvo más tenencia de
la pelota. El conjunto visitante intentó lastimar con remates desde afuera del
área, pero las acciones quedaron sin efecto.
En el tramo final de la primera etapa, el partido ganó
intensidad y se volvió de ida y vuelta. Sin embargo, las situaciones de peligro
escasearon hasta los 42 minutos, cuando el campeón abrió el marcador.
Publicado en Podio del Día Río Negro.
https://www.rionegro.com.ar/deportes/futbol/atletico-regina-le-gano-a-san-martin-y-es-bicampeon-de-la-liga-confluencia-4611175/
¿Cómo le fué al Círculo Ittaliano hoy?
GANÓ EL GRANATE.
Con goles de Mariano Cheuquepan, dos de Facundo Painemilla y
dos Leandro Quijón el Circulo Italiano
venció como visitante 5 a 4 a Argentinos del Norte por la última fecha de la
Zona Campeonato de la Liga Deportiva Confluencia. En 3era fue derrota por 3 a 1
con gol de Alexis Beltran.
No hay comentarios:
Publicar un comentario