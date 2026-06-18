jueves, 18 de junio de 2026
Acto Protocolar en conmemoración del Día de la Bandera en Gral Enrique Godoy.
DÍA DE LA BANDERA
La Municipalidad de General Enrique Godoy invita a vecinos y vecinas a participar del Acto Protocolar en conmemoración del Día de la Bandera.
Sábado 20 de junio /
16:00 hs. en
Plaza San Martín.
Durante la jornada compartiremos:
. Izamiento del Pabellón Nacional
. Palabras alusivas
. Folklore (Adultos Mayores)
. Matías Rivas
. Feria de Artesanos y Emprendedores
. Chocolate caliente y tortas fritas.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
19:35
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
Alto Valle Este.
,
Ciudades del Alto Valle Este.
,
Noticias
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada más reciente
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario