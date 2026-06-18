jueves, 18 de junio de 2026

Acto Protocolar en conmemoración del Día de la Bandera en Gral Enrique Godoy.

 


DÍA DE LA BANDERA

La Municipalidad de General Enrique Godoy invita a vecinos y vecinas a participar del Acto Protocolar en conmemoración del Día de la Bandera.
Sábado 20 de junio /16:00 hs. en Plaza San Martín.
Durante la jornada compartiremos:
. Izamiento del Pabellón Nacional
. Palabras alusivas
. Folklore (Adultos Mayores)
. Matías Rivas
. Feria de Artesanos y Emprendedores
. Chocolate caliente y tortas fritas.
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