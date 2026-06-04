147 AÑOS DE CHICHINALES.

"EL PORTAL DEL VALLE" DE FESTEJOS.
Es la localidad más antigua del Alto Valle del Río Negro,
fue fundada el 4 de junio de 1879, cuando el Ejército expedicionario del
General Julio Argentino Roca llego al
área, construyendo el fuerte que luego fuera un fortín. con el nombre
Chichinal.
El 3 de diciembre de 1935, el Gobernador Pagano resolvió
crear la comisión de fomento, y el 10 de diciembre de 1957 pasa a ser
municipio.
Felices 147 años, querido Chichinales.
La Formación Chichinales es una formación geológica de la provincia de Río Negro, Argentina, datada entre el Oligoceno tardío y el Mioceno temprano, aproximadamente entre 23 y 17,5 Ma (Chattiano–Burdigaliano; SALMA Deseadense–Colhuehuapense). Está compuesta predominantemente por depósitos piroclásticos acumulados en un ambiente semiárido. Su diversa fauna incluye tortugas, aves y numerosos mamíferos, entre ellos ungulados nativos sudamericanos (notoungulados y litopternos), además de armadillos y roedores caviomorfos.[]
Recibe su nombre de la localidad tipo y se extiende por gran parte de la provincia de Río Negro. Aflora en el Alto Valle del río Negro, en las localidades de General Roca y Villa Regina, bordeando la margen sur del río Negro. Parte de sus afloramientos más importantes se encuentran dentro del área natural protegida Paso Córdoba (Datos de Wikipedia).
La Formación geológica rionegrina recibe el nombre de Chichinales localidad rionegrina que hoy celebra 147 años.
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