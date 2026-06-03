DÍA DEL INMIGRANTE ITALIANO Y EL SUEÑO QUE DIO VIDA A VILLA REGINA.
Cada 3 de junio, Argentina celebra el Día del Inmigrante
Italiano. Si bien el impacto de esta corriente migratoria se siente en todo el
país, en el Alto Valle de Río Negro existe una localidad cuyo nacimiento y
destino están irrevocablemente unidos a la bandera italiana.
Cada 3 de junio, Argentina homenajea a una de las corrientes
migratorias más trascendentes de su historia: la italiana. Millones de hombres
y mujeres llegaron al país entre finales del siglo XIX y las primeras décadas
del siglo XX buscando oportunidades, trabajo y un futuro mejor. Su influencia
quedó grabada a fuego en la cultura, la gastronomía, el idioma, la producción y
las costumbres de todo el territorio nacional.
Sin embargo, existen pocas ciudades argentinas donde el
aporte italiano haya sido tan determinante para su propia existencia como
ocurrió en Villa Regina. Aquí, la inmigración italiana no sólo contribuyó al
crecimiento de una comunidad ya establecida: fue protagonista directa de su
nacimiento.
La historia de la ciudad reginense está profundamente ligada
a un ambicioso proyecto de colonización agrícola impulsado por capitales
argentinos e italianos, concebido para poblar y desarrollar una región que
hasta entonces aparecía como una enorme promesa productiva en el norte de la Patagonia.
UN PROYECTO NACIDO ENTRE DOS CONTINENTES.
A principios del siglo XX, las obras de irrigación
realizadas en el Alto Valle del Río Negro comenzaron a transformar extensas
zonas semidesérticas en tierras fértiles aptas para la agricultura intensiva.
Este enorme potencial productivo despertó el interés de
inversores nacionales y europeos. Fue entonces cuando surgió la Compañía Ítalo
Argentina de Colonización, una iniciativa empresarial destinada a desarrollar
una nueva colonia agrícola mediante la adquisición, subdivisión y
comercialización de tierras.
El proyecto tenía una particularidad que lo diferenció de
otros emprendimientos de la época: estaba orientado principalmente a familias
italianas interesadas en adquirir parcelas productivas y establecerse
definitivamente en la Patagonia argentina. Más que una operación inmobiliaria,
se trató de un plan integral de poblamiento. La venta de tierras estaba
acompañada por la construcción de infraestructura, el trazado urbano, la
organización social y el desarrollo productivo de la futura colonia.
LA APUESTA DE CIENTOS DE FAMILIAS.
Mientras Europa atravesaba profundas transformaciones
económicas y sociales, miles de italianos analizaban la posibilidad de emigrar.
La propuesta que llegaba desde Argentina ofrecía algo que para muchos resultaba
inalcanzable en su tierra natal: convertirse en propietarios.
La campaña de promoción desarrollada en distintas regiones
de Italia tuvo una importante repercusión. Familias provenientes de Lombardía,
Piamonte, Véneto, Friuli y Trentino, entre otras regiones, comenzaron a
embarcarse hacia Sudamérica con la esperanza de construir una nueva vida.
Aquellos inmigrantes llegaron al Alto Valle con pocas
pertenencias, pero con una sólida tradición agrícola, una cultura del esfuerzo
profundamente arraigada y una enorme vocación de progreso.
Las primeras décadas no fueron sencillas. Hubo que abrir
caminos, construir viviendas, desarrollar sistemas de riego, desmontar terrenos
y plantar los primeros frutales. Sin embargo, el trabajo colectivo y la
cooperación entre las familias permitieron consolidar rápidamente la colonia.
ORIGEN DE LOS PIONEROS REGINENSES:
Lombardía
Piamonte
Véneto
Friuli
Trentino
UNA CIUDAD PENSADA PARA LOS INMIGRANTES.
A diferencia de otros pueblos nacidos alrededor de estaciones ferroviarias o centros comerciales espontáneos, Villa Regina fue una ciudad planificada.
LOS CIMIENTOS DE UNA ECONOMÍA REGIONAL.
La historia económica de Villa Regina también está estrechamente vinculada a la inmigración italiana. Los colonos impulsaron el desarrollo de chacras productivas que, con el tiempo, se transformarían en uno de los pilares de la fruticultura del Alto Valle.
Producción principal: Manzanas y peras de exportación.
Diversificación: Viñedos y diversas producciones agrícolas.
Impacto: Creación de una economía regional con relevancia
nacional e internacional.
El conocimiento agrícola aportado por los inmigrantes,
combinado con las condiciones naturales de la región y las obras de irrigación,
permitió convertir un territorio prácticamente despoblado en una zona de
intensa actividad económica. La prosperidad de las chacras impulsó
posteriormente el crecimiento comercial, industrial y de servicios, generando
las bases sobre las cuales se desarrolló la ciudad moderna.
UNA CIUDAD PENSADA PARA LOS INMIGRANTES.
A diferencia de otros pueblos nacidos alrededor de
estaciones ferroviarias o centros comerciales espontáneos, Villa Regina fue una
ciudad planificada.
La fundación oficial se concretó el 7 de noviembre de 1924 y
el nombre elegido no fue casual. La nueva colonia recibió la denominación de
«Villa Regina» en homenaje a Elena de Montenegro, reina consorte de Italia y
esposa del rey Víctor Manuel III. Esta decisión reflejaba el fuerte vínculo que
existía entre la colonia naciente y el país de origen de la mayoría de sus
pobladores. Ese lazo cultural se manifestó desde el comienzo en las
instituciones, las costumbres familiares, las celebraciones religiosas y la
vida comunitaria que fueron construyendo los colonos.
LOS CIMIENTOS DE UNA ECONOMÍA REGIONAL.
La historia económica de Villa Regina también está
estrechamente vinculada a la inmigración italiana. Los colonos impulsaron el
desarrollo de chacras productivas que, con el tiempo, se transformarían en uno
de los pilares de la fruticultura del Alto Valle.
Producción principal: Manzanas y peras de exportación.
Diversificación: Viñedos y diversas producciones agrícolas.
Impacto: Creación de una economía regional con relevancia
nacional e internacional.
El conocimiento agrícola aportado por los inmigrantes,
combinado con las condiciones naturales de la región y las obras de irrigación,
permitió convertir un territorio prácticamente despoblado en una zona de
intensa actividad económica. La prosperidad de las chacras impulsó
posteriormente el crecimiento comercial, industrial y de servicios, generando
las bases sobre las cuales se desarrolló la ciudad moderna.
Publicado en INFOREGINA.
https://inforegina.com.ar/noticias/dia-del-inmigrante-italiano-y-el-sueno-que-dio-vida-a-villa-regina/
Se publica en ¡BIEN DE REGINA!
También en NOTICIAS EL REGINENSE y MEMORIA REGINENSE.
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