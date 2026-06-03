miércoles, 3 de junio de 2026

DÍA DEL INMIGRANTE ITALIANO Y EL SUEÑO QUE DIO VIDA A VILLA REGINA.

DÍA DEL INMIGRANTE ITALIANO Y EL SUEÑO QUE DIO VIDA A VILLA REGINA.

Cada 3 de junio, Argentina celebra el Día del Inmigrante Italiano. Si bien el impacto de esta corriente migratoria se siente en todo el país, en el Alto Valle de Río Negro existe una localidad cuyo nacimiento y destino están irrevocablemente unidos a la bandera italiana.

Cada 3 de junio, Argentina homenajea a una de las corrientes migratorias más trascendentes de su historia: la italiana. Millones de hombres y mujeres llegaron al país entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX buscando oportunidades, trabajo y un futuro mejor. Su influencia quedó grabada a fuego en la cultura, la gastronomía, el idioma, la producción y las costumbres de todo el territorio nacional.

Sin embargo, existen pocas ciudades argentinas donde el aporte italiano haya sido tan determinante para su propia existencia como ocurrió en Villa Regina. Aquí, la inmigración italiana no sólo contribuyó al crecimiento de una comunidad ya establecida: fue protagonista directa de su nacimiento.

La historia de la ciudad reginense está profundamente ligada a un ambicioso proyecto de colonización agrícola impulsado por capitales argentinos e italianos, concebido para poblar y desarrollar una región que hasta entonces aparecía como una enorme promesa productiva en el norte de la Patagonia.


UN PROYECTO NACIDO ENTRE DOS CONTINENTES.

A principios del siglo XX, las obras de irrigación realizadas en el Alto Valle del Río Negro comenzaron a transformar extensas zonas semidesérticas en tierras fértiles aptas para la agricultura intensiva.

Este enorme potencial productivo despertó el interés de inversores nacionales y europeos. Fue entonces cuando surgió la Compañía Ítalo Argentina de Colonización, una iniciativa empresarial destinada a desarrollar una nueva colonia agrícola mediante la adquisición, subdivisión y comercialización de tierras.

El proyecto tenía una particularidad que lo diferenció de otros emprendimientos de la época: estaba orientado principalmente a familias italianas interesadas en adquirir parcelas productivas y establecerse definitivamente en la Patagonia argentina. Más que una operación inmobiliaria, se trató de un plan integral de poblamiento. La venta de tierras estaba acompañada por la construcción de infraestructura, el trazado urbano, la organización social y el desarrollo productivo de la futura colonia.


LA APUESTA DE CIENTOS DE FAMILIAS.

Mientras Europa atravesaba profundas transformaciones económicas y sociales, miles de italianos analizaban la posibilidad de emigrar. La propuesta que llegaba desde Argentina ofrecía algo que para muchos resultaba inalcanzable en su tierra natal: convertirse en propietarios.

La campaña de promoción desarrollada en distintas regiones de Italia tuvo una importante repercusión. Familias provenientes de Lombardía, Piamonte, Véneto, Friuli y Trentino, entre otras regiones, comenzaron a embarcarse hacia Sudamérica con la esperanza de construir una nueva vida.

Aquellos inmigrantes llegaron al Alto Valle con pocas pertenencias, pero con una sólida tradición agrícola, una cultura del esfuerzo profundamente arraigada y una enorme vocación de progreso.

Las primeras décadas no fueron sencillas. Hubo que abrir caminos, construir viviendas, desarrollar sistemas de riego, desmontar terrenos y plantar los primeros frutales. Sin embargo, el trabajo colectivo y la cooperación entre las familias permitieron consolidar rápidamente la colonia.

ORIGEN DE LOS PIONEROS REGINENSES:

Lombardía

Piamonte

Véneto

Friuli

Trentino


UNA CIUDAD PENSADA PARA LOS INMIGRANTES.

A diferencia de otros pueblos nacidos alrededor de estaciones ferroviarias o centros comerciales espontáneos, Villa Regina fue una ciudad planificada.

La fundación oficial se concretó el 7 de noviembre de 1924 y el nombre elegido no fue casual. La nueva colonia recibió la denominación de «Villa Regina» en homenaje a Regina Pacini de Alvear, esposa del presidente Marcelo T. Alvear.
Inicialmente se proyectó con el nombre de Vittorio Veneto, en honor a la histórica Batalla de Vittorio Veneto ocurrida al final de la Primera Guerra Mundial.

LOS CIMIENTOS DE UNA ECONOMÍA REGIONAL.

La historia económica de Villa Regina también está estrechamente vinculada a la inmigración italiana. Los colonos impulsaron el desarrollo de chacras productivas que, con el tiempo, se transformarían en uno de los pilares de la fruticultura del Alto Valle.

Producción principal: Manzanas y peras de exportación.

Diversificación: Viñedos y diversas producciones agrícolas.

Impacto: Creación de una economía regional con relevancia nacional e internacional.

El conocimiento agrícola aportado por los inmigrantes, combinado con las condiciones naturales de la región y las obras de irrigación, permitió convertir un territorio prácticamente despoblado en una zona de intensa actividad económica. La prosperidad de las chacras impulsó posteriormente el crecimiento comercial, industrial y de servicios, generando las bases sobre las cuales se desarrolló la ciudad moderna.


UNA CIUDAD PENSADA PARA LOS INMIGRANTES.

A diferencia de otros pueblos nacidos alrededor de estaciones ferroviarias o centros comerciales espontáneos, Villa Regina fue una ciudad planificada.

La fundación oficial se concretó el 7 de noviembre de 1924 y el nombre elegido no fue casual. La nueva colonia recibió la denominación de «Villa Regina» en homenaje a Elena de Montenegro, reina consorte de Italia y esposa del rey Víctor Manuel III. Esta decisión reflejaba el fuerte vínculo que existía entre la colonia naciente y el país de origen de la mayoría de sus pobladores. Ese lazo cultural se manifestó desde el comienzo en las instituciones, las costumbres familiares, las celebraciones religiosas y la vida comunitaria que fueron construyendo los colonos.

LOS CIMIENTOS DE UNA ECONOMÍA REGIONAL.

La historia económica de Villa Regina también está estrechamente vinculada a la inmigración italiana. Los colonos impulsaron el desarrollo de chacras productivas que, con el tiempo, se transformarían en uno de los pilares de la fruticultura del Alto Valle.

Producción principal: Manzanas y peras de exportación.

Diversificación: Viñedos y diversas producciones agrícolas.

Impacto: Creación de una economía regional con relevancia nacional e internacional.

El conocimiento agrícola aportado por los inmigrantes, combinado con las condiciones naturales de la región y las obras de irrigación, permitió convertir un territorio prácticamente despoblado en una zona de intensa actividad económica. La prosperidad de las chacras impulsó posteriormente el crecimiento comercial, industrial y de servicios, generando las bases sobre las cuales se desarrolló la ciudad moderna.

Publicado en INFOREGINA.

https://inforegina.com.ar/noticias/dia-del-inmigrante-italiano-y-el-sueno-que-dio-vida-a-villa-regina/

Se publica en ¡BIEN DE REGINA!

También en NOTICIAS EL REGINENSE y MEMORIA REGINENSE.



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