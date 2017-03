La Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico, por primera vez en Regina.

Villa Regina (Periódico La Comuna VR)- La Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico (OORS) se presenta por primera vez en Villa Regina y lo hará en el escenario ideal: el teatro Círculo Italiano. La presentación será mañana sábado 25 desde las 21,30.

Luego de un exitoso 2016 con conciertos a sala llena y entradas agotadas, los más de 50 artistas se suben al escenario reginense. El proyecto musical autogestivo e independiente, único en su tipo en el país, comenzó a principios del 2013 y desde entonces ha recorrido distintas ciudades como Roca, Neuquén y Allen. Por todo ello, la orquesta fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de Río Negro

Ahora, la OORS tiene el desafío de conquistar a las 1000 personas que compondrán su público en la perla del valle.

Anderson Perea Da Silva, el joven director, es el encargado de conducir los sonidos que salen de cada una de esas almas que se reúnen en cada concierto o ensayo. Los integrantes tienen entre 15 y 40 años. Pero la diferencia de edad no es un impedimento para vibrar cada vez que brindan un espectáculo.

El show propone una experiencia que fusiona sonidos de una banda de rock con los de una poderosa orquesta sinfónica y un numeroso coro, pocas veces visto en la región. El repertorio incluye clásicos del rock nacional e internacional de bandas como The Who, The Beatles, Pink Floyd, Aerosmith, Serú Girán y Cerati.

Las entradas están a la venta y su valor dependerá de la ubicación: fila 1 a 6, $300; fila 7 a 18, $250 y palcos entre $200 y $250.

Todo lo recaudado se destinará a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Regina.