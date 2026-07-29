Bomberos Voluntarios de Chichinales Compromiso, vocación y servicio.

Nuestra historia también es la historia de Chichinales.
Cada fotografía guarda un momento, un esfuerzo y el compromiso de quienes, desde los primeros años, eligieron servir de manera voluntaria.
Con el paso del tiempo crecieron nuestras instalaciones, el equipamiento y los móviles. Pero hay algo que nunca cambió: la vocación de ayudar a quien más lo necesita.
Este es el comienzo de una serie donde recorreremos juntos la historia de nuestra institución, recordando nuestros inicios y mostrando cómo seguimos creciendo para brindar un mejor servicio a toda la comunidad.
Gracias a quienes fueron parte de este camino y a quienes continúan escribiendo esta historia cada día.
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