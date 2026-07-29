miércoles, 29 de julio de 2026

POR EL MAL CLIMA, SUSPENDEN HOY LA RECOLECCIÓN NOCTURNA DE RESIDUOS EN VILLA REGINA.



Debido a las condiciones climáticas, informamos que hoy no se prestará el servicio nocturno de recolección de residuos domiciliarios.

La medida fue adoptada con el objetivo de 𝗿𝗲𝘀𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱 𝘆 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗹𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿.

El servicio se restablecerá mañana, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Solicitamos a los vecinos y vecinas no sacar los residuos a la vía pública hasta la reanudación del servicio, para evitar su desparramo y colaborar con la limpieza de la ciudad.

Municipalidad de Villa Regina.

‎ ‎
Publicado por en
Etiquetas: , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)