POR EL MAL CLIMA, SUSPENDEN HOY LA RECOLECCIÓN NOCTURNA DE RESIDUOS EN VILLA REGINA.

Debido a las condiciones climáticas, informamos que hoy no se prestará el servicio nocturno de recolección de residuos domiciliarios.
La medida fue adoptada con el objetivo de 𝗿𝗲𝘀𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱 𝘆 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗹𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿.
El servicio se restablecerá mañana, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
Solicitamos a los vecinos y vecinas no sacar los residuos a la vía pública hasta la reanudación del servicio, para evitar su desparramo y colaborar con la limpieza de la ciudad.
Municipalidad de Villa Regina.
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