sábado, 18 de julio de 2026

NOTICIAS EL REGINENSE hoy sábado 18 de julio del 2026 llegó a más de 3 millones de visitas o vistas. Golazo EL REGINENSE.

 

HOY LA NOTICIA ES EL REGINENSE.

BUENAS NOTICIAS.

NOTICIAS EL REGINENSE hoy sábado 18 de julio del 2026 llegó a más de 3 millones de visitas o vistas.

Gracias a los que leen este espacio recopilador de noticias de Villa Regina y el Alto Valle Este.

Hoy muchos están pendientes del partido de fútbol de la selección ARGENTINA con la selección de España. 

En los medios de comunicación, redes sociales, la calle es, casi, el único tema que se habla.

Y una selección ARGENTINA finalista; a un paso de coronarse campeón de esta Copa del Mundo 2026 y obtener la 4ta. estrella.

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Noticias EL REGINENSE este 2026 cumplió 15  años.

De nuevo  se reitera el agradecimiento a las diversas fuentes de información que permiten que siga siempre dando la noticia y sigue y tiene una sola razón de ser: USTEDES.

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