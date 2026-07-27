Renunció la Fiscal Municipal y el intendente designó su remplazo por decreto.
Apartir de la renuncia al cargo como Fiscal Municipal de la abogada Carolina Cailly, el intendente de Regina hizo el nombramiento por decreto de su remplazante, postulación que será analizada este martes por el Concejo Deliberante.
Cailly venía desempeñando el cargo en forma interina desde 2022, tras el retiro de quien era el Fiscal Municipal titular. La abogada, en su carta de renuncia, explicó que dejaba el cargo para priorizar su actividad profesional en la actividad privada y al mismo tiempo “dedicar más tiempo de calidad a mi grupo familiar”.
Albrieu con el Decreto 079/26, designó en forma interina al abogado Adrián Saggina al frente de la Fiscalía Municipal. La medida fue dictada ad referéndum del Concejo Deliberante, que deberá ratificar la designación en la sesión programada para este martes 28 de julio a las 10.
El intendente subrayó en el decreto que la figura del Fiscal Municipal reviste una importancia central para el funcionamiento de la administración comunal por lo que “resulta necesario designar interinamente a un profesional en el cargo, que reúna las condiciones exigidas en la normativa vigente, a fin de evitar afectar la normal labor del área”.
En ese marco, propuso al abogado Adrián Saggina, para que, también, desempeñe el cargo interinamente, dado que posee experiencia en ese cargo al haber suplantado a Cailly anteriormente.
En la nota de renuncia, Cailly explicó que su decisión respondió a motivos personales. No obstante, la decisión, dejó planteado que mantendrá su reclamo por honorarios por haber representado al municipio en distintos juicios.
En este sentido detalló que hace “reserva de los derechos” que le corresponden por la aplicación de la Ordenanza 46/2024 por la percepción de los honorarios profesionales derivados de las distintas actuaciones judiciales tramitadas durante su desempeño al frente de la Fiscalía Municipal, correspondientes a juicios realizados en representación de la Municipalidad de Villa Regina que permanecen pendientes de liquidación.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/07/27/51112-renuncio-la-fiscal-municipal-y-el-intendente-designo-su-remplazo-por-decreto
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