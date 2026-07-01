miércoles, 1 de julio de 2026
Empanadas del Club Atlético Regina para alentar a la selección.
Las que come Messi y el Dibu -dice la promoción-
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
21:18
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Etiquetas:
alimentos y bebidas.
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Club Atlético Regina.
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gastronomía.
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Noticias
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