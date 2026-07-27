Cocina con historia a cargo de la UNCo. Pastelería italiana.

La FACTA junto al Museo de la Sidra y el Vino la propuesta estará a cargo de la UNCo Villa Regina, que se difundió una tradicional receta de la pastelería italiana, revalorizando sus orígenes.
La actividad estuvo a cargo del docente Pablo Bestard y la
Lic. Laura Frasson, quienes prepararon Pignolata, Pastafrola, Crostoli, Strudel
italiano y Chichiriquiata acompañados por un tradicional café con grappa de
120º, elaborada por los hermanos Eduardo y Luis Valgoi.
Además estuvieron presentes Olimpia Argentina Rigato y
Liliana Valgoi, quienes compartieron con los presentes historias y recuerdos
sobre esta tradicional pastelería italiana.
Fuente de información:
UNCo Facta, Municipalidad de Villa Regina.
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