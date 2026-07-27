lunes, 27 de julio de 2026

Cocina con historia a cargo de la UNCo. Pastelería italiana.

 


La FACTA junto al Museo de la Sidra y el Vino la propuesta estará a cargo de la UNCo Villa Regina, que se difundió una tradicional receta de la pastelería italiana, revalorizando sus orígenes.

La actividad estuvo a cargo del docente Pablo Bestard y la Lic. Laura Frasson, quienes prepararon Pignolata, Pastafrola, Crostoli, Strudel italiano y Chichiriquiata acompañados por un tradicional café con grappa de 120º, elaborada por los hermanos Eduardo y Luis Valgoi.

‎Además estuvieron presentes Olimpia Argentina Rigato y Liliana Valgoi, quienes compartieron con los presentes historias y recuerdos sobre esta tradicional pastelería italiana.



Fuente de información

UNCo Facta, Municipalidad de Villa Regina.

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