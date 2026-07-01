Comenzaron a limpiar el canal principal de riego: qué encontraron en el interior.
Neumáticos, llantas, residuos domiciliarios, pallets y hasta una heladera se encontró dentro del canal principal de riego en el tramo que va desde Huergo hasta Chichinales a partir de la ausencia de agua por el cierre de la temporada de riego.
Los elementos fueron encontrados por personal del Consorcio de Riego y Drenaje de Godoy, Regina y Chichinales que inició tareas de relevamiento para detectar inconvenientes y realizar trabajos de mantenimiento.
Dentro de estas últimas tareas se encuentra la limpieza del curso de agua para optimizar su funcionamiento a partir de la habilitación de la próxima temporada de riego para el Alto Valle.
“Nos encontramos con una realidad que merece la atención de todos. En distintos sectores del Canal Principal, como barrio La Costa, la zona de Tres Puentes -en Huergo-, Alberdi -Regina- y Chichinales, es frecuente hallar residuos arrojados de manera irresponsable”.
Detallaron que se encontró basura domiciliaria, neumáticos, tambores, pallets, llantas y hasta una heladera en desuso.
“Esto no solo generan contaminación ambiental, sino que también afectan el funcionamiento del sistema de riego y demandan tiempo y recursos que podrían destinarse a otras tareas de mantenimiento”, agregaron.
Por otra parte, pidieron la colaboración de vecinos de barrios ubicados en cercanía del canal principal y otros secundarios para mantener su estado y evitar problemas para el funcionamiento de la red de riego. “Cada residuo tiene un lugar donde debe ser depositado. Mantener limpios estos espacios es proteger el ambiente, el sistema de riego y un recurso fundamental para toda la región”, remarcaron finalmente.
*** Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/06/30/49369-comenzaron-a-limpiar-el-canal-principal-de-riego-que-encontraron-en-el-interior
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