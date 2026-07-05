𝗥𝗘𝗦𝗨𝗠𝗘𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝟱° 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗧𝗔𝗚𝗢𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘 𝗞𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚.
El Moto Club Reginense concluyó con gran éxito la quinta fecha del Campeonato Patagónico de Karting, competencia disputada este fin de semana, sábado 4 y domingo 5 de julio, en las instalaciones de nuestro kartódromo. El evento reunió a pilotos de toda la región, compitiendo en las divisionales Internacional, 125cc, 150 Mayor, Varilleros y Juvenil, en una jornada que otorgó puntaje simple para el certamen.
DESARROLLO Y CRONOGRAMA.
El intenso frío reinante en la región motivó un retraso inicial en las actividades contempladas en el cronograma original para resguardar la seguridad de la pista y el bienestar de los equipos. Pese a esto, la tarde del sábado permitió desarrollar con normalidad los entrenamientos oficiales cronometrados. Y el día domingo concentró el grueso de la acción competitiva. En primer término, se llevaron a cabo las clasificaciones de todas las categorías, dando paso posteriormente a las dos series de ordenamiento y culminando con el esperado plato fuerte: las finales para las cinco divisionales participantes.
RESULTADOS DEPORTIVOS POR CATEGORÍA.
A continuación, se detalla el desempeño de los pilotos en cada una de las divisionales:
Categoría INTERNACIONAL
Clasificación (Pole): Lucas Aldrighetti (Villa Regina).
Primera Serie: 1° Franco Rossomanno (Neuquén), 2° Marcos Mungai (Villa Regina), 3° Lucas Aldrighetti (Villa Regina).
Segunda Serie: 1° Marcos Mungai (Villa Regina), 2° Luciano Corral (Gral. Roca), 3° Agustín Zuain (Choele Choel).
Final: Victoria de punta a punta para Marcos Mungai (Villa Regina), quien coronó su excelente fin de semana adjudicándose también el punto de la vuelta más rápida. Lo escoltó Nicolás Ibargüen (Villa Regina) en el segundo puesto. El tercer lugar del podio fue para Franco Rossomanno (Neuquén), luego de que Luciano Corral (Gral. Roca), quien había llegado tercero en pista, sufriera una sanción deportiva.
Categoría 125cc
Clasificación (Pole): Marcelo Tinti (Villa Regina).
Primera Serie: 1° Marcelo Tinti (Villa Regina), 2° Damián La Colla (Villa Regina), 3° Angel De Toffol (Villa Regina).
Segunda Serie: 1° Angel De Toffol (Villa Regina), 2° Damián La Colla (Villa Regina), 3° Nicolás Donolo (Villa Regina).
Final: El triunfo definitivo quedó en manos de Angel De Toffol (Villa Regina). El segundo escalón del podio fue para Nicolás Donolo (Villa Regina), quien además marcó el récord de vuelta de la final. Completó el tridente ganador Alejandro Gonzalez (Villa Regina) en el tercer lugar.
Categoría 150 MAYOR
Clasificación (Pole): Javier Casamayor (Neuquén).
Primera Serie: 1° Javier Casamayor (Neuquén), 2° Agustín Zuain (Choele Choel), 3° Piero Moriones (Gral. Roca).
Segunda Serie: 1° Agustín Zuain (Choele Choel), 2° Javier Casamayor (Neuquén), 3° Pablo Passaniti.
Final: Impecable victoria de punta a punta para Agustín Zuain (Choele Choel). Aunque en pista culminaron segundo Piero Moriones (Gral. Roca) y tercero Pablo Passaniti, diversas sanciones deportivas modificaron la grilla final. El clasificador oficial dejó a Nicolás Scuadroni en el segundo puesto y a Piero Moriones (Gral. Roca) en la tercera ubicación, llevándose este último el punto a la vuelta más rápida.
Categoría VARILLEROS
Clasificación (Pole): Benjamín Roldán (Catriel).
Primera Serie: 1° Benjamín Roldán (Catriel), 2° Piero Moriones (Gral. Roca), 3° Valentín Poli (Gral. Roca).
Segunda Serie: 1° Benjamín Roldán (Catriel), 2° Valentín Poli (Gral. Roca), 3° Mario Gabrielloni (Neuquén).
Final: Gran presentación y puntaje perfecto para el actual campeón de la divisional, Benjamín Roldán (Catriel), quien dominó de principio a fin. Estuvo acompañado en el podio por Mario Gabrielloni (Neuquén) como escolta, y Piero Moriones (Gral. Roca) en el tercer puesto, este último marcando la vuelta más rápida de la competencia.
Categoría JUVENIL
Clasificación (Pole): Joaquín Melita (Villa Regina).
Primera Serie: 1° Joaquín Melita (Villa Regina), 2° Bautista Roldán (Catriel), 3° Bruno Tinti (Villa Regina).
Segunda Serie: 1° Joaquín Melita (Villa Regina), 2° Tomas La Colla (Villa Regina), 3° Bruno Tinti (Villa Regina).
Final: Excelente presentación de Joaquín Melita (Villa Regina), quien se llevó la victoria logrando un puntaje ideal a lo largo de toda la fecha. En pista el segundo lugar había sido para Bruno Tinti (Villa Regina), pero producto de una sanción cayó cuatro puestos. Finalmente, la segunda posición fue heredada por Tomas La Colla (Villa Regina), quedando el tercer escalón del podio para Fausto Rodas Ibarra (Gral. Roca).
Prensa del MOTO CLUB REGINENSE.
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