MÁXIMA PRECAUCIÓN.
𝗨𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗱𝗲 𝗻𝗲𝗯𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗘𝘀𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗮𝗰𝗼𝘁𝗮𝗱𝗮 𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝟱𝟬 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗼𝘀.
Conducir con neblina exige máxima precaución.
Encienda siempre las luces bajas y antiniebla. Nunca use las luces altas, ya que rebotan en las gotas de agua creando un efecto espejo que anula la visión.
Reduzca la velocidad gradualmente, aumente la distancia de seguridad y evite detenerse en la banquina.
𝗣𝗥𝗜𝗡𝗖𝗜𝗣𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗗𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗:
Uso correcto de luces: Utilice luces bajas y faros antiniebla. No active las luces de emergencia (balizas) mientras circula, ya que pueden hacer creer a los conductores detrás que usted está detenido.
Velocidad y distancia: Reduzca la velocidad a una velocidad precautoria y duplique la distancia de seguridad (al menos 10 segundos de diferencia con el vehículo de adelante) para disponer de más tiempo de reacción.
Visibilidad del vehículo: Mantenga el parabrisas limpio y active el sistema de aire acondicionado o calefacción en modo desempañante para evitar que los vidrios se empañen por la humedad.
Guía en el camino: Evite adelantamientos y cambios bruscos de carril. Use las líneas demarcatorias de la ruta o autopista como guía.
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