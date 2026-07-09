jueves, 9 de julio de 2026

9 DE JULIO DE 1816: Indepedencia de la ARGENTINA. ¡Coronados de Gloria vivamos!

 

La Declaración de Independencia de la Argentina fue una decisión tomada el  martes 9 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán, por la cual declaró la formal ruptura de los vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española. 
La declaración fue realizada en la Casa de Tucumán, ubicada en San Miguel de Tucumán, donde sesionaba la asamblea. Diez días más tarde, el mismo Congreso renunció también a toda otra dominación extranjera.

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