Este fin de semana los motores volverán a rugir en el Kartódromo del Moto Club Reginense, con la disputa de la esperada 5° fecha de las diez que conforman el 42° Campeonato Patagónico de Karting.
Esta jornada será clave en lo deportivo, ya que marcará el cierre oficial de la primera mitad del calendario. Los pilotos buscarán afianzarse en los primeros puestos antes de ingresar a la etapa de definiciones, recordando que la segunda mitad del campeonato contempla dos fechas de puntaje especial y un volumen mayor de puntos en juego.
El espectáculo contará con la participación de las divisionales Internacional, 125cc, 150 Mayor, Juvenil y Varilleros, prometiendo un fin de semana a pura adrenalina para todos los amantes del deporte motor.
CRONOGRAMA DE LA COMPETENCIA
El esquema del fin de semana está diseñado para brindar espectáculo desde el primer día:
SÁBADO 4 DE JULIO:
15:00 hs: Inicio de la actividad en pista con los entrenamientos oficiales cronometrados.
DOMINGO 5 DE JULIO (Competencia Plena):
09:45 hs: Clasificaciones.
10:30 hs: Comienzo de las dos series de ordenamiento y, posteriormente, el desarrollo de las grandes finales para cada una de las categorías participantes.
ASÍ LLEGAN LOS CAMPEONATOS
La paridad y la disputa punto a punto son los grandes protagonistas en la previa de esta quinta cita del año:
Categoría INTERNACIONAL
Es la divisional de mayor paridad en la actualidad.
1° Martín Casamayor (Neuquén) – 152 pts.
2° Marcos Mungai (Villa Regina) – 151 pts. (a solo 1 punto)
Categoría 125cc
En un puñado de puntos, varios pilotos pelean de lleno por el liderazgo.
1° Nicolás Donolo (Villa Regina) – 118 pts.
2° Néstor Teruel (Chichinales) – 115 pts. (Viene de ganar la última fecha)
3° Damián La Colla (Villa Regina) – 113 pts.
Categoría 150 MAYOR
1° Agustín Zuain (Choele Choel) – 133 pts.
2° Javier Casamayor (Neuquén) – 121 pts.
3° Pablo Passaniti (Luis Beltrán) – 118 pts.
Categoría JUVENIL
1° Joaquín Melita (Villa Regina) – 109 pts.
2° Tiago Revert (Villa Regina) – 98 pts.
3° Tomas La Colla (Villa Regina) – 87 pts.
Categoría VARILLEROS
1° Valentín Poli (Gral. Roca) – 108 pts. (Ganador de la última fecha)
2° Mario Gabrielloni (Neuquén) – 97 pts.
3° Benjamín Roldan (Catriel) – 96 pts. (Actual campeón)
Prensa Moto Club Reginense.
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