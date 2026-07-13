La Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" pidió vivir la semifinal entre Argentina e Inglaterra con respeto.

Veteranos de Malvinas llamaron a vivir el Argentina-Inglaterra como un partido y no como una revancha.
La entidad reconoció la expectativa que genera el enfrentamiento por las semifinales de la Copa del Mundo, aunque remarcó la importancia de diferenciar el ámbito deportivo de la causa Malvinas y del recuerdo de los 649 argentinos que perdieron la vida durante la guerra de 1982.
En el comunicado, los veteranos afirmaron que "el deporte no es la guerra" y señalaron que el partido debe entenderse como un acontecimiento deportivo de alcance mundial, y no como una revancha armada ni una compensación por el conflicto bélico.
Asimismo, destacaron que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas debe sostenerse a través de la diplomacia, la verdad histórica y el carácter pacífico e irrenunciable establecido por la Constitución Nacional.
Finalmente, la Federación convocó a los argentinos a acompañar a la Selección Nacional con pasión, pero sin expresiones de odio o xenofobia, manteniendo siempre viva la memoria de quienes dieron su vida por la Patria.
"El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido", concluye el comunicado difundido en la previa del encuentro.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/07/13/50173-veteranos-de-malvinas-llamaron-a-vivir-el-argentina-inglaterra-como-un-partido-y-no-como-una-revancha
Asimismo, destacaron que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas debe sostenerse a través de la diplomacia, la verdad histórica y el carácter pacífico e irrenunciable establecido por la Constitución Nacional.
Finalmente, la Federación convocó a los argentinos a acompañar a la Selección Nacional con pasión, pero sin expresiones de odio o xenofobia, manteniendo siempre viva la memoria de quienes dieron su vida por la Patria.
"El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido".
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