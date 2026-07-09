lunes, 13 de julio de 2026

9na. Edición de la Fiesta Provincial del Chorizo Casero.

 


9na. Edición de la Fiesta Provincial del Chorizo Casero.

Fiesta del Chorizo Casero en Regina organizada por la Escuela Agraria Alto Valle Este.

Este domingo 9 de agosto se realizará la 9ª Edición de la Fiesta Provincial del Chorizo Casero.

Durante la jornada dominguera se realizará la venta de chorizos sin cocinar y se podrá disfrutar, en familia o con la compañía de amistades y seres queridos, de espectáculos donde se disfrutará de gratos momentos.

Algo muy importante que permite valorar las actividades que desarrolla la Escuela Agraria Reginense constituyen las visitas guiadas para conocer la escuela y el trabajo que realizan y comprar los muy buenos productos elaborados por el alumnado en los distintos talleres: conservas, dulces, escabeches, bondiolas, huevos, y productos de granja y huerta.

La actividad comunitaria de las peñas que elaboran el chorizo casero tiene un fin solidario.

Se ofrecerán ventas de chacinados y otros productos elaborados en la Escuela Agraria con el objetivo de recaudar fondos la Escuela Agraria del Alto Valle.

La costumbre de elaborar productos caseros se remonta a los primeros colonos quienes trajeron consigo, desde su tierra natal, los secretos de la elaboración de chacinados. Es por ello que, en la región, muchos chacareros y sus familias se dedicaron a la producción de embutidos, y la elaboración de chorizo artesanal está profundamente ligada a la tradición familiar de aquellos inmigrantes.

Publicado por en
Etiquetas: , , , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)