9na. Edición de la Fiesta Provincial del Chorizo Casero.
Fiesta del Chorizo Casero en Regina organizada por la Escuela
Agraria Alto Valle Este.
Este domingo 9 de agosto se realizará la 9ª Edición de la
Fiesta Provincial del Chorizo Casero.
Durante la jornada dominguera se realizará la venta de
chorizos sin cocinar y se podrá disfrutar, en familia o con la compañía de amistades y seres queridos, de
espectáculos donde se disfrutará de gratos momentos.
Algo muy importante que permite valorar las actividades que
desarrolla la Escuela Agraria Reginense constituyen las visitas guiadas para
conocer la escuela y el trabajo que realizan y comprar los muy buenos productos
elaborados por el alumnado en los distintos talleres: conservas, dulces,
escabeches, bondiolas, huevos, y productos de granja y huerta.
La actividad comunitaria de las peñas que elaboran el
chorizo casero tiene un fin solidario.
Se ofrecerán ventas de chacinados y otros productos
elaborados en la Escuela Agraria con el objetivo de recaudar fondos la Escuela
Agraria del Alto Valle.
La costumbre de elaborar productos caseros se remonta a los
primeros colonos quienes trajeron consigo, desde su tierra natal, los secretos
de la elaboración de chacinados. Es por ello que, en la región, muchos
chacareros y sus familias se dedicaron a la producción de embutidos, y la
elaboración de chorizo artesanal está profundamente ligada a la tradición
familiar de aquellos inmigrantes.
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