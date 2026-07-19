¡Orgullo del Campana Boat Club! Federico Bottos brilló en el Panamericano y conquistó siete medallas de oro.
El nadador Federico Bottos, representante del Campana Boat Club y de la Selección Argentina, tuvo una actuación extraordinaria en el PanAm Aquatics de Colombia, donde se consagró como una de las grandes figuras del certamen al conquistar siete medallas de oro y tres de plata
Con un desempeño sobresaliente en cada una de sus pruebas, Bottos fue una pieza clave para que el seleccionado argentino alcanzara el subcampeonato continental, ratificando su enorme presente deportivo y consolidándose como una de las grandes promesas de la natación nacional.
El destacado rendimiento del joven nadador también representa un motivo de orgullo para el Campana Boat Club, institución a la que representa y desde donde continúa su crecimiento deportivo, llevando el nombre de la ciudad a lo más alto del ámbito internacional.
Una actuación histórica que refleja el esfuerzo, la dedicación y el gran trabajo realizado tanto por el deportista como por quienes acompañan su desarrollo dentro y fuera de la pileta.
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