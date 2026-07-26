COPA DE LIGA. Partido suspendido en Chichinales.

Por la fecha 3 de la Copa de la Liga partido suspendido entre el Club Chichinales y el Club Regina.
Producto de las lluvias en la región y las complicaciones que genera en los campos de juego se suspendió la fecha prevista para el día de hoy en Chichinales.
¡SUSPENDIDO!
El partido programado para hoy, en las categorías Pre Décima, Tercera y Primera división, quedan suspendidos por las condiciones climáticas.
Está decisión, fue tomada por la terna arbitrar en el campo de juego, dada que las condiciones del mismo, no estaban aptas para la disputa.
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