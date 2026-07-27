Jornadas de corrección de termómetros del INTA Villa Regina.
Según informan las "Jornadas de corrección de termómetros" se
realizarán en la Agencia de Extensión Rural del INTA Villa Regina, ubicada en
20 de Junio y Los Arrayanes, los días 28,29, 30, 31 de Julio, de 9 a 15 horas.
El servicio tiene un costo de $15.000 por termómetro, que se
puede abona mediante transferencia bancaria o billetera virtual (no se recibe
dinero en efectivo). Se realizara
entrega de recibo de liquidación de servicios.
La actividad se desarrollará según el siguiente cronograma: Martes
28 y Miércoles 29 de Julio de 9 a 15 horas se realizará la recepción de los termómetros.
Cada termómetro deberá estar
identificado con el nombre del productor y la chacra donde se utiliza ( con un
papel, tarjeta, bolsa identificada, etc.) y resguardado en un recipiente que lo
proteja (caja de zapatos, telgopor, etc., identificada). La institución no se
responsabiliza por pérdida o ruptura de los mismos.
Los días jueves 30 y viernes 31 de Julio de 9 a 15 horas
será la devolución de los termómetros corregidos.
- Aquellos termómetros que registren algún error serán entregados
con una etiqueta pegada.
*** Información: INTA VILLA REGINA.
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