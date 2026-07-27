lunes, 27 de julio de 2026

Jornadas de corrección de termómetros del INTA Villa Regina.


Jornadas de corrección de termómetros del INTA Villa Regina.

Según informan las "Jornadas de corrección de termómetros" se realizarán en la Agencia de Extensión Rural del INTA Villa Regina, ubicada en 20 de Junio y Los Arrayanes, los días 28,29, 30, 31 de Julio, de 9 a 15 horas.

El servicio tiene un costo de $15.000 por termómetro, que se puede abona mediante transferencia bancaria o billetera virtual (no se recibe dinero en efectivo).  Se realizara entrega de recibo de liquidación de servicios.

La actividad se desarrollará según el siguiente cronograma: Martes 28 y Miércoles 29 de Julio de 9 a 15 horas se realizará la recepción de los termómetros. 

Cada termómetro deberá estar identificado con el nombre del productor y la chacra donde se utiliza ( con un papel, tarjeta, bolsa identificada, etc.) y resguardado en un recipiente que lo proteja (caja de zapatos, telgopor, etc., identificada). La institución no se responsabiliza por pérdida o ruptura de los mismos.

Los días jueves 30 y viernes 31 de Julio de 9 a 15 horas será la devolución de los termómetros corregidos.

- Aquellos termómetros que registren algún error serán entregados con una etiqueta pegada.

*** Información: INTA VILLA REGINA.

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