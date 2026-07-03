EL CLUB ATLÉTICO REGINA EN LOS ESTADOS UNIDOS.
El Albo, es internacional y también le hace el aguante a la Selección en el Mundial.
REGINA PRESENTE PARA ALENTAR A LOS CAMPEONES DEL MUNDO.
El escudo más lindo del mundo dice presente en el Hard Rock Stadium de Miami para alentar a los Campeones del Mundo en los dieciseisavos de final del Mundial.
Si la ves en la transmisión, tómale una foto y etiquétanos en las historias. Está al lado de un arco, lo vas a ver seguido .
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