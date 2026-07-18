sábado, 18 de julio de 2026

18 de julio: 83 años del Club Chichinales.

 


83 AÑOS DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CHICHINALES.

EL NUEVO ANIVERSARIO DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CHICHINALES - 18 DE JULIO DE 1943.


Un 18 de Julio de 1943, hace 83 años, nacía en la localidad de Chichinales el Club Social y Deportivo Chichinales. En un principio tenían techo de paja  el Club Social y Deportivo Chichinales.

El club fue centro de actividades y fiestas patrias que organizó durante sus primeros años de vida. Bailes en la pista al aire libre donde actualmente está el salón) y en los ‘80 la realización de eventos hípicos.

El escudo fue tomado de una pintura externa al salón. Se dice que fue pintado en base a una bandera que existía guardada.

“La primer camiseta fue comprada por Raimundo Puiatti en un viaje a Buenos Aires en el año 1943. Era blanca con una linea azul y pantalones negros. La camiseta empleada en el mundialito 2009 (ver dibujo) fue tomada en base a una que donara al Club el ex jugador Jorge Naipán.

Presidentes del Club

1943-1953: Raimundo Puiatti

1953-1967: Período sin actividades

1967-1970: Gervino Vega

1970-1971: José Ramón Potes

1971-1973: Período sin actividades

1974-1976: Delfín Zaragozi

1976-1983: Mario Abreu

1983-1994: José Segón

1994-1995: Francisco González

1995-2008: Período sin actividades

2008-2008: José Segón.”

Datos de http://clubchichinales.blogspot.com/2010.

Cumple una gran tarea comunitaria en la formación de la niñez y jóvenes, no sólo en lo que hace a lo deportivo sino y, fundamentalmente, en lo personal.

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El intendente Lucas González y la Municipalidad de Chichinales saludan con enorme cariño a la gran familia del Club Social y Deportivo Chichinales en este nuevo aniversario.

Fundado un 18 de julio, el club celebra 83 años de historia, compromiso y pasión al servicio del deporte y de nuestra comunidad.

Son 83 años formando generaciones y brindando un espacio de encuentro, contención y valores para vecinos y vecinas.

¡Feliz aniversario! Que este camino de crecimiento continúe con el mismo orgullo que ha distinguido al club a lo largo de su historia. ¡Por muchos años más!

Municipalidad de Chichinales.


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