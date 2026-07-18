18 de julio: 83 años del Club Chichinales.

83 AÑOS DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CHICHINALES.
EL NUEVO ANIVERSARIO DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CHICHINALES
- 18 DE JULIO DE 1943.
Un 18 de Julio de 1943, hace 83 años, nacía en la localidad de Chichinales el Club Social y Deportivo Chichinales. En un principio tenían techo de paja el Club Social y Deportivo Chichinales.
El club fue centro de actividades y fiestas patrias que
organizó durante sus primeros años de vida. Bailes en la pista al aire libre
donde actualmente está el salón) y en los ‘80 la realización de eventos
hípicos.
El escudo fue tomado de una pintura externa al salón. Se
dice que fue pintado en base a una bandera que existía guardada.
“La primer camiseta fue comprada por Raimundo Puiatti en un
viaje a Buenos Aires en el año 1943. Era blanca con una linea azul y pantalones
negros. La camiseta empleada en el mundialito 2009 (ver dibujo) fue tomada en
base a una que donara al Club el ex jugador Jorge Naipán.
Presidentes del Club
1943-1953: Raimundo Puiatti
1953-1967: Período sin actividades
1967-1970: Gervino Vega
1970-1971: José Ramón Potes
1971-1973: Período sin actividades
1974-1976: Delfín Zaragozi
1976-1983: Mario Abreu
1983-1994: José Segón
1994-1995: Francisco González
1995-2008: Período sin actividades
2008-2008: José Segón.”
Datos de http://clubchichinales.blogspot.com/2010.
Cumple una gran tarea comunitaria en la formación de la
niñez y jóvenes, no sólo en lo que hace a lo deportivo sino y,
fundamentalmente, en lo personal.
::: ::: :::
El intendente Lucas González y la Municipalidad de
Chichinales saludan con enorme cariño a la gran familia del Club Social y
Deportivo Chichinales en este nuevo aniversario.
Fundado un 18 de julio, el club celebra 83 años de historia,
compromiso y pasión al servicio del deporte y de nuestra comunidad.
Son 83 años formando generaciones y brindando un espacio de
encuentro, contención y valores para vecinos y vecinas.
¡Feliz aniversario! Que este camino de crecimiento continúe
con el mismo orgullo que ha distinguido al club a lo largo de su historia. ¡Por
muchos años más!
Municipalidad de Chichinales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario