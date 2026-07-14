martes, 14 de julio de 2026

EN HUERGO SE REALIZARÁ UNA NUEVA EDICIÓN DEL CONCURSO DE PODA PROFESIONAL EN FRUTALES.

 


EN HUERGO SE REALIZARÁ UNA NUEVA EDICIÓN DEL CONCURSO DE PODA PROFESIONAL EN FRUTALES.

Este fin de semana se llevará a cabo en nuestra localidad el 4° Concurso de Poda Profesional en Frutales, evento organizado por la empresa BAHCO que tiene como objetivo destacar el valor del oficio del podador profesional, su técnica y su aporte a la fruticultura regional.

Sábado 18 de julio. Hacienda Martínez en Ruta 22. Km 1142. Hora de inicio: 11:00 horas.

El evento está dirigido a podadores profesionales en frutales representados por una finca.

Inscripciones: A través del código QR

linktr.ee/bahcoargentina

haciendamartinezsrl@gmail.com
*** Fuente de información: Municipio de Huergo.
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