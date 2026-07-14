EN HUERGO SE REALIZARÁ UNA NUEVA EDICIÓN DEL CONCURSO DE PODA PROFESIONAL EN FRUTALES.
Este fin de semana se llevará a cabo en nuestra localidad el 4° Concurso de Poda Profesional en Frutales, evento organizado por la empresa BAHCO que tiene como objetivo destacar el valor del oficio del podador profesional, su técnica y su aporte a la fruticultura regional.
Sábado 18 de julio. Hacienda Martínez en Ruta 22. Km 1142. Hora de inicio: 11:00 horas.
El evento está dirigido a podadores profesionales en frutales representados por una finca.
Inscripciones: A través del código QR
linktr.ee/bahcoargentina
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