Limpieza de predio de 7 hectáreas en la Escuela Agraria.

Buenas noticias para nuestra escuela. Gracias a un convenio de comodato estamos ampliando los espacios de trabajo para nuestros estudiantes.
El pasado fin de semana, gracias a la colaboración de los Bomberos Voluntarios Villa Regina, pudimos limpiar un predio de 7 hectáreas, cercano a nuestra escuela, que será destinado a la producción de forrajes.
Agradecemos también la colaboración de:
Alejandro Cassani
Alberto Barasich
Marco Stelzer
Roberto Andrenacci
Marcelo Dalsasso
Próximamente podremos comentarles, y mostrarles, los avances en este nuevo espacio productivo.
GRACIAS por ayudarnos y seguir apostando a la educación y el trabajo.
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