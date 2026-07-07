9 de julio Independencia Argentina. Acto Protocolar de Villa Regina.

El Municipio de Villa Regina invita a toda la comunidad a participar del Acto Protocolar Oficial por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, que se llevará a cabo el jueves 9 de julio, a las 10:30, en el Cine Teatro Círculo Italiano.
La jornada comenzará a las 10:00 con la concentración de las Banderas de Ceremonias. Luego, dará inicio el acto oficial, que incluirá la interpretación del Himno Nacional Argentino y del Himno de Río Negro, a cargo de la Banda Municipal "Romandino Grossi" y el Cuarteto de Voces.
El programa continuará con palabras alusivas de una autoridad municipal, la presentación del Ballet Folklórico Municipal, dirigido por la profesora Belén Moraca, y una participación artística de estudiantes de la Escuela Primaria N° 220.
El cierre estará a cargo de la Banda Municipal, el Cuarteto de Voces y representantes de distintas instituciones de la ciudad, para luego realizar el retiro de las Banderas de Ceremonias y la desconcentración.
Al finalizar la ceremonia, se compartirá chocolate caliente y tortas fritas con todos los presentes.
Invitamos a la comunidad en general a acompañar esta fecha tan significativa de nuestra historia, reafirmando los valores de libertad, unidad e identidad nacional.
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