Comenzaron a instalarse los nuevos nomencladores catastrales: cuántos son y dónde seguirán colocándose.
Los alrededores de la renovada plaza del barrio Gardín son el primer punto de la ciudad donde desde hace pocos días ya pueden observarse los nuevos nomencladores catastrales, una iniciativa enviada desde el Poder Ejecutivo y que el Concejo Deliberante aprobó en forma unánime que busca modernizar y unificar la señalización urbana en toda la ciudad.
La norma que aprobó el cuerpo legislativo en las últimas sesiones deroga la Ordenanza N° 063/90 y establece las nuevas características técnicas que deberán tener los carteles nomencladores.
Para la aprobación de la ordenanza se tuvo en cuenta que gran parte de la señalización existente presentaba un avanzado estado de deterioro debido al paso del tiempo, las condiciones climáticas y hechos de vandalismo, con numerosos carteles ilegibles, dañados o directamente faltantes.
Desde el Poder Ejecutivo se puntualizó que la actualización apunta a mejorar la identificación de calles y alturas, considerada un elemento clave para la orientación de vecinos y visitantes, además de facilitar el trabajo de los servicios de emergencia, seguridad, salud, logística y correo.
Durante el tratamiento del proyecto se destacó que los nuevos nomencladores incorporan materiales de mayor resistencia y tecnología reflectiva, lo que permitirá una mejor visibilidad tanto de día como de noche.
"Son mejores y más resistentes. Antes era con pintura y ahora cuentan con ploteo reflectario para facilitar que puedan ser identificados en todo momento. En esta primera etapa se colocarán 100 nuevos carteles y el año que viene se continuará con nuevas instalaciones", señaló el concejal Alejandro Cervera.
La primera etapa del plan se desarrolló en el barrio Gardín y luego continuará en calles y avenidas de mayor circulación de la ciudad. Posteriormente, la renovación alcanzará a los distintos barrios.
En el recinto también se puso de relieve el impacto que tendrá la nueva señalización para quienes visitan la ciudad. "Es una referencia para los que no son de acá. Generalmente decimos 'al lado de' o 'enfrente de', ahora habrá una mayor referencia", expresó la concejal María Eugenia Paillapi.
Por su parte, el presidente del Concejo, Maximiliano Garre, remarcó al término de la sesión que "estos nuevos carteles que nos ordenan e indican la altura y el nombre de la calle son más modernos, con nuevos materiales y mejor tecnología reflectaria. Además, permitirán unificar la cantidad y la variedad de modelos que había en la ciudad".
Con la renovación de los carteles el Municipio busca contar con un sistema de nomencladores estandarizado, de mayor durabilidad y mantenimiento más sencillo para así garantizar una señalización uniforme en todo el ejido urbano.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/07/19/50524-comenzaron-a-instalarse-los-nuevos-nomencladores-catastrales-cuantos-son-y-donde-seguiran-colocandose
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