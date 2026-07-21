martes, 21 de julio de 2026

Representación de Bomberos en Antigua, Guatemala.

 


Un integrante de nuestro Cuerpo Activo, el Oficial Principal Muñoz Anselmo Adrián Chino Adrián Muñoz, representará a la Federacion de Rio Negro, Consejo Nacional en el XI Congreso Internacional OBA – Fundación MAPFRE: “Liderazgo y Gestión en Respuesta Integral a Emergencias Complejas”.

Este importante encuentro se llevará a cabo en Antigua, Guatemala, y reunirá a bomberos y especialistas de distintos países para compartir conocimientos, experiencias y fortalecer la preparación ante emergencias complejas.
El congreso es organizado conjuntamente por la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales de Guatemala (ASONBOMD), Fundación MAPFRE y la Organización de Bomberos Americanos (OBA).
Desde Bomberos Voluntarios de General Enrique Godoy felicitamos al Oficial Principal Muñoz Anselmo Adrián por esta destacada oportunidad y le deseamos el mayor de los éxitos, convencidos de que los conocimientos adquiridos serán de gran valor para el crecimiento de nuestra institución y el servicio a la comunidad.
Bomberos de Gral. Enrique Godoy.
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